«Comment on va fêter? Avec beaucoup de bières et des larmes»

Sierre a remporté le championnat de Swiss League ce mardi face à La Chaux-de-Fonds. «Comment on va fêter? Avec beaucoup de bieres et des larmes», souffle le portier Remo Giovannini.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Comment on va fêter ce titre? Je pense avec beaucoup de bières, des chansons, beaucoup de rires et sûrement quelques larmes aussi», rigole Remo Giovannini, toujours sur la glace, quelques minutes après avoir soulevé le titre de Swiss League avec Sierre, le premier depuis 1968. Des bières, les joueurs valaisans en avaient déjà décapsulé quelques-unes juste après avoir reçu la médaille de champion et avant de toucher enfin le trophée. Les joueurs de Chris McSorley pouvaient la savourer, eux qui ont dominé ces play-off de deuxième division de la tête et des épaules, ne perdant que trois matches sur l’ensemble des séries.

«On travaille depuis un moment pour gagner quelque chose, et aujourd’hui on y est. C’est fou», ajoute, ému, le portier sierrois. Arrivé à Graben en 2018, le portier a connu la montée en puissance du club valaisan. Alors forcément, ce titre de deuxième division, après avoir connu la montée depuis la troisième en 2019, est spécial. «J’ai toutes les émotions en moi, ça va sortir à un moment dans la soirée», confie celui qui a été nommé MVP de l’acte V face à La Chaux-de-Fonds.

«On aimerait vivre ça tous les jours»

Le natif de Davos a eu davantage de travail que lors des actes précédents, remportés haut la main par les Sierrois. La décision n’est tombée qu’au troisième tiers, après que les visiteurs sont revenus au score et sont passés tout près de prendre l’avantage. «Il y avait un peu de pression, c’est normal. Peu de joueurs dans l’équipe ont déjà gagné une Coupe en Swiss League. Mais on a bien géré. Chapeau à toute l’équipe, du dernier joueur au premier: tout le monde a répondu présent ce soir. On a tout laissé sur la glace», se réjouit Remo Giovannini.

Même son de cloche, forcément, du côté de l’auteur du but du 2-1, qui a délivré Graben alors que les Chaux-de-Fonniers se montraient de plus en plus dangereux. «J’ai été devant, j’ai shooté et c’est rentré. C’était que du bonheur», souffle Mathieu Vouillamoz. «Finir à la maison comme ça, montrer la coupe à nos supporters, on ne peut pas rêver mieux en tant que hockeyeur. C’est la consécration de toute une saison. C’est génial, c’est vraiment beau.»

Maxime Montandon, lui aussi à Sierre depuis 2018 et désormais capitaine, a eu l’honneur de soulever le trophée en premier, avant d’aller célébrer avec ses coéquipiers. Le moment d’une vie pour le natif de Berne. «Cela procure beaucoup d’émotions: de la joie, de l’excitation, des frissons, de l’adrénaline. On aimerait vivre ça tous les jours, mais ça n’arrive que quelques fois dans une carrière, donc il faut savourer chaque instant.» Sierre pourra désormais savourer ce titre historique comme il se doit.