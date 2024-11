Oula Palve, une première en grenat plus que réussie

Oula Palve (No 7) a inscrit un doublé. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Depuis le début de la saison à Ajoie, Oula Palve n'avait inscrit qu'un seul but en 18 rencontres. Ce mardi à la Vaudoise aréna, il en a marqué le double en 60 minutes. Néo-joueur de Genève-Servette, le Finlandais a rappelé pourquoi il était le meilleur compteur de son championnat national l'année dernière. Est-il rassuré d'avoir à nouveau trouvé les filets, lui qui ne l'avait plus fait depuis le match d'ouverture de la saison, à Fribourg? «Ce soir, ça n'a pas vraiment une différence si je savais encore marquer ou pas», sourit le No 7.

Pourtant, ces deux buts ont permis à Genève de prendre une très belle option en vue des quarts de finale de Champions Hockey League. En écrasant Lausanne (0-5) à l'extérieur, les Aigles peuvent sereinement voir arriver le match retour, mercredi prochain.

«Un bon match de toute l'équipe»

Mais revenons à Oula Palve. Samedi, Ajoie et Genève ont communiqué que le Finlandais allait être prêté durant un mois. Le lendemain, il a débarqué au bout du Léman. «Je n'ai eu que deux entraînements avec Genève, précise-t-il. Ça s'est passé assez vite mais heureusement, ce n'est pas trop loin de la maison.» Même si pour l'instant, seul Oula a déménagé dans la famille Palve, le reste devrait suivre dans les prochains jours.

L'adaptation sur la glace a en tout cas marché comme sur des roulettes. Aligné aux côtés de Michael Spacek et de Vincent Praplan, le Finlandais a donc inscrit deux réussites. La première, après avoir pris de vitesse Aurélien Marti et parfaitement lancé du back-hand. La deuxième, à 58 secondes de la fin du match, en faisant de même sur Cédric Fiedler. «C'était un bon match de toute l'équipe et, personnellement, j'ai pu me mettre dans de bonnes positions pour obtenir des chances. Je sais que je peux toujours marquer», lâche Oula Palve.

Surnuméraire avec l'arrivée de Bellemare

Derrière ce prêt d'un mois, il y a aussi une situation inconfortable pour le Finlandais. Avec l'arrivée de Pierre-Édouard Bellemare, il n'était plus sûr de pouvoir être aligné par le HC Ajoie. «Il y avait beaucoup d'étrangers et ils voulaient faire jouer les autres, précise Oula Palve. Ils m'ont dit qu'au début, je serai surnuméraire.» Comme tout hockeyeur, le Nordique voulait jouer. «L'opportunité de venir à Genève s'est présentée et ça m'a semblé être une bonne, explique-t-il. Je n'ai pas demandé à aller ailleurs. Tout le monde a tenté de trouver une solution et, pour le moment, ça se passe bien.»

Pour le prochain mois, Oula Palve sera donc un joueur de Genève-Servette. Qu'en est-il de la suite? «En toute honnêteté, je n'ai pas de réponse à cette question. Je prends jour après jour et j'apprécie toutes les secondes passées ici.» Chose est sûre: si le Finlandais continue d'inscrire deux buts chaque soir, il y a de grandes chances pour que le GSHC souhaite le conserver au bout de ce mois.