Tim Bozon quittera Lausanne, mais va rester en Suisse romande!

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après 2018, Tim Bozon va effectuer un second retour à Genève-Servette. Selon nos informations, l'international français a en effet signé une entente de quatre ans avec les Grenat. L'ancien junior du club y avait en effet joué durant deux saisons avant d'être échangé à Lausanne à l'été 2020. Mais le joueur qui revient n'a pas grand-chose à voir avec celui qui avait fait son sac dans l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire de la National League.

Aujourd'hui, Tim Bozon est au sommet de son art comme le montre son dernier championnat ainsi que le début de la saison en cours. L'an dernier, il a totalisé 16 buts en saison régulière, soit son record en carrière. Avec sept points durant les play-off, l'ailier français à licence suisse a activement participé à l'accession à la finale des Lions lémaniques contre Zurich.

Pourquoi, dès lors, le Lausanne HC ne l'a pas conservé? Selon nos informations, il subit la politique d'austérité prônée à la Vaudoise aréna après les années de dépenses démesurées. Une situation qui a éloigné les deux parties, si bien que Tim Bozon a eu des envies d'ailleurs au milieu de ces négociations.

Zehnder pour remplacer Bozon?

Et pourquoi Genève? Les Aigles pourraient devoir remplacer Marc-Antoine Pouliot, 39 ans, en fin de contrat au terme de la saison actuelle. Par ailleurs, l'incertitude règne encore autour de Noah Rod, toujours en période de réhabilitation après sa sérieuse blessure à l'épaule la saison dernière. Avec son profil d'ailier ultra-physique et leader agressif (la plupart du temps dans le bon sens du terme), Tim Bozon est le complément idéal pour Marc Gautschi.

Selon nos informations, le Lausanne HC suit de près Yannick Zehnder pour compenser le départ de son No 94 à la concurrence. L'ailier de Zurich Lions pourrait quitter la Swiss Life Arena après deux saisons seulement. Pur produit de la formation zougoise, il avait explosé lors de la saison 2020-2021 avec un record de points (33) et de buts (17). Des chiffres qui ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain... Tim Bozon la saison dernière (28 points dont 16 buts).