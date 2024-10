Pierre-Edouard Bellmare a disputé 700 matches de NHL. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce n'est pas tous les jours qu'un joueur ayant disputé 700 matches de NHL débarque en championnat de Suisse. Et ce n'est surtout pas tous les jours que cet élément arrive à Porrentruy. Pourtant, c'est bel et bien le club de la Raiffeisen Arena qui s'est attaché les services de Pierre-Edouard Bellemare (39 ans) jusqu'au terme de la saison. L'attaquant international français évoluait encore la saison dernière en NHL puisqu'il jouait sous le maillot du Kraken de Seattle avant de renforcer sa sélection nationale lors du Mondial en République tchèque.

Bien qu'âgé de 39 ans, le vétéran semble encore capable de jouer un rôle dans une équipe de pointe puisqu'il a disputé 40 matches de NHL la saison dernière (7 points) et 73 lors du championnat précédent. À Porrentruy, il devrait apporter une solide expérience et une polyvalence car il peut aussi bien joueur au centre ou sur une aile.

Après avoir fait ses classes à Rouen jusqu'à ses 21 ans, Pierre-Edouard Bellemare a évolué durant huit saisons en Suède où il a attiré les regards en remportant deux titres de champion avec Skellefeteå. Ce sont les Flyers de Philadelphie qui lui ont donné sa première chance en Amérique du Nord. Après un premier contrat de deux ans, il a encore prolongé deux deux ans, mais a été transféré à Las Vegas durant la draft d'expansion au moment de la création de l'équipe.

Grosse concurrence à Porrentruy

Pierre-Edouard Bellemare a ensuite bourlingué, mais a souvent joué dans des équipes candidates à la Coupe Stanley entre Colorado et Tampa Bay. Durant sa carrière, il a disputé 85 matches de play-off en NHL.

À Porrentruy, il sera en concurrence avec sept autres joueurs étrangers pour seulement six places sur la glace. Le futur entraîneur du HC Ajoie devra laisser deux joueurs en tribunes entre les défenseurs TJ Brennan et Anttoni Honka, ainsi que les attaquants Phil-Michael Devos, Jonathan Hazen, Jerry Turkulainen, Oula Palve, Julius Nättinen et donc Pierre-Edouard Bellemare.