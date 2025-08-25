Le défenseur tchèque Jan Rutta rejoint Genève-Servette

Comme annoncé par Blick, Genève-Servette tient son septième étranger. Le club a officialisé ce lundi la venue de l'arrière tchèque Jan Rutta pour deux saisons. Le défenseur arrive de San Jose où il a évolué durant deux saisons. Durant sa carrière, le Tchèque a également porté les couleurs de Chicago, Tampa Bay et Pittsburgh en NHL.
C'est du côté du Lightning qu'il a écrit les deux plus belles lignes de son palmarès. Avec Tampa Bay, Jan Rutta a remporté la Coupe Stanley en 2020 et 2021 en jouant à chaque fois un rôle certain dans la formation championne. S'il n'a joué «que» cinq matches lors de la première victoire, le Tchèque a disputé 23 rencontres en play-off durant la conquête de 2021, devenant un élément majeur du titre de la franchise floridienne.
Durant sa carrière, Jan Rutta est par ailleurs devenu champion du monde en 2024 lors de l'épopée victorieuse de la Tchéquie à domicile. Il était toutefois absent lors de la finale face à la Suisse et avait pris part à neuf rencontres de sa sélection nationale à cette occasion.
