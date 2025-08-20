Genève-Servette tient son septième joueur étranger

Selon nos informations, Genève-Servette tient son septième étranger. Les Aigles devraient mettre sous contrat l'arrière tchèque Jan Rutta qui débarque en provenance de San Jose en NHL.

Jan Rutta a remproté deux fois la Coupe Stanley. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette est sur le point de conclure son recrutement au niveau des étrangers à moins d'un mois de la reprise. Selon nos informations, le club des Vernets va se mettre d'accord avec l'arrière tchèque, Jan Rutta, pour la saison à venir. Le défenseur débarque en provenance de San Jose où il a évolué durant deux saisons. Durant sa carrière, le Tchèque a également porté les couleurs de Chicago, Tampa Bay et Pittsburgh en NHL.

C'est du côté du Lightning qu'il a écrit les deux plus belles lignes de son palmarès. Avec Tampa Bay, Jan Rutta a remporté la Coupe Stanley en 2020 et 2021 en jouant à chaque fois un rôle certain dans la formation championne. S'il n'a joué «que» cinq matches lors de la première victoire, le Tchèque a disputé 23 rencontres en play-off durant la conquête de 2021, devenant un élément majeur du titre de la franchise floridienne.

L'arrière de 35 ans a disputé huit saisons en NHL depuis son départ en 2017. Auparavant, il était un des piliers du Pirati Chomutov, une des formations phares en Tchéquie. C'est du côté de la Californie qu'il a disputé ses deux dernières saisons dans le plus prestigieux championnat du monde. Au total, il a disputé 466 matches de NHL et totalise 109 points (26 buts, 83 assists).

Durant sa carrière, Jan Rutta est également devenu champion du monde en 2024 lors de l'épopée victorieuse de la Tchéquie à domicile. Il était toutefois absent lors de la finale face à la Suisse. Il avait toutefois pris part à neuf rencontres de sa sélection nationale à cette occasion.

Pour Genève-Servette, l'arrivée de l'arrière compléterait la brigade étrangère. Actuellement, le GSHC dispose d'un arrière et de cinq attaquants sous contrat. Le directeur sportif, Marc Gautschi, a toujours dit vouloir entamer le prochain championnat avec sept éléments importés. Jan Rutta viendrait compléter la défense avec le Finlanais Vili Saarijärvi. En attaque, les Aigles pourront disposer des Finlandais Sakari Manninen, Markus Granlund et Jesse Pululjärvi, l'Américain Jimmy Vesey et le Canadien Talyor Beck.