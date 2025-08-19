Lundi soir à Yverdon, Noah Rod a effectué son retour au jeu lors d'une rencontre de la Coupe des Bains contre un club allemand. Le capitaine de Genève-Servette a joué son premier match depuis plus de 18 mois. Une éternité.

Photo: Instagram: Genève-Servette

Grégory Beaud Journaliste Blick

La dernière fois que Noah Rod avait chaussé des patins lors d'un match de Genève-Servette, c'était le 13 février 2024. Une soirée en enfer du côté de Porrentruy qui avait envoyé le capitaine grenat à l'hôpital par la voie des airs. Depuis, le No 96 a pris son mal — et ses maux — en patience. La saison 2024/2025? Il l'a passée à soigner son épaule salement endommagée et à soutenir du mieux qu'il pouvait ses coéquipiers.

Compétiteur dans l'âme, Noah Rod n'a assisté qu'en spectateur à la saison ratée des Aigles avec des play-off manqués. Autant dire qu'il a envie de bouffer de la glace. Surtout avec cette chaleur. «À la base, je devais recommencer mercredi, rigole-t-il. Mais nous avions quelques joueurs au repos. On m'a demandé si j'étais chaud et j'ai dit que c'était le cas.»

Aucune appréhension

Après avoir participé à toute la préparation de son équipe, l'attaquant était encore dans les tribunes lors des premiers matches de préparation de son équipe. C'est donc lors de la Coupe des Bains d'Yverdon qu'il a fait son grand retour. «Peu importe où et quand, l'important c'était de jouer, poursuit-il. Même par 35 degrés, même au mois d'août, ça fait plaisir de jouer. Ça fait plaisir d'aller à nouveau au combat avec mon équipe.»

Son retour, cela fait un moment qu'il y pense. Évidemment. Mais il n'a pas eu d'appréhension. «Aucune, car le staff et moi, nous avons fait un bon job pour que je sois prêt à effectuer ce retour à la compétition, détaille-t-il. Donc au moment où je serais de retour, je savais que ce serait en étant dans de bonnes dispositions et en forme physiquement. De la part de l'encadrement de l'équipe, tous les feux étaient au vert.»

552 jours plus tard

Entre sa blessure en Ajoie et ce retour, 552 jours se sont écoulés. «Un long chemin», remarque-t-il. Plus d'un an et demi à piaffer. «Si je n'ai pas eu d'appréhension, j'ai par contre eu un peu d'excitation, remarque-t-il. J'ai pu à nouveau pratiquer ma routine de jour de match. Cela faisait un petit moment que ce n'était plus arrivé. Le hockey du mois d'août, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en pensant à mon parcours, je suis très satisfait d'avoir pu être là.»

Sur la glace, Genève-Servette s'est imposé 4-3 après les tirs aux buts face à une équipe de Bremerhaven très dure. «Disons que ce sont toujours des matches compliqués à aborder contre ce genre d'équipes, constate-t-il. Ils veulent nous montrer qu'ils savent aussi jouer au hockey et ne sont pas toujours très malins... Si l'on ajoute à cela la glace molle et la buée, ce ne sont pas des conditions idéales. Il faut constamment avoir la tête sur le puck, parce qu'il colle beaucoup.»

Apprendre à être patient

Ses sensations n'étaient donc pas optimales pour cette première. «Physiquement, je me sens par contre bien, rassure-t-il. C'est plutôt au niveau de la prise de décision avec le puck et la vitesse d'exécution que cela va prendre du temps. Je sais que je devrai apprendre à être patient avec moi-même. Mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Je ne suis jamais passé par un retour au jeu après une si longue absence.»

Prochain objectif? «Ce lundi, ce qui comptait, c'était juste de jouer (rires). Maintenant je vais devoir apprendre à rentrer dans le système et trouver les bonnes habitudes ainsi que les bons réflexes sur la glace.» Car depuis la malheureuse blessure de Noah Rod, tout a changé à Genève avec, notamment, la présence d'un staff différent sur le banc avec le duo Yorick Treille/Ville Peltonen.