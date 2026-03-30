Ces cinq Fribourgeois ne sont que les ombres d'eux-mêmes

Fribourg Gottéron se retrouve en bien mauvaise position dans son quart de finale face à Rapperswil. Certains leaders doivent absolument «se sortir les pouces». Voici une liste non exhaustive.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Au moment d'aborder l'acte VI de la série face à Rapperswil, Fribourg Gottéron sait ce qu'il doit faire: gagner deux matches de rang. Tout autre scénario enverrait les Dragons ruminer leur élimination sous les palmiers. Et tous les joueurs n'auront pas la même part de responsabilité dans cette élimination prématurée.

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Après l'acte V de samedi soir qui s'est apparenté à une purge monumentale (pour rester poli), plusieurs joueurs de Roger Rönnberg vont absolument devoir hausser le niveau de leur jeu. Voici les principaux.

1 Lucas Wallmark (attaquant)

Une question brûlait les lèvres des supporters de Fribourg Gottéron à l'entame des play-off: avec ses envies de départ révélées par Blick, dans quel état d'implication allait être Lucas Wallmark dans ce quart de finale face à Rapperswil?

Lors de ses premiers shifts, il a rassuré ses fans. Le Suédois avait envie. Mais au fil de la série, il s'est petit à petit éteint et son langage corporel n'inspire pas forcément confiance. Preuve en est, son but samedi soir à la BCF Arena et la célébration qui s'est ensuivi. À savoir, le néant. «J'ai un seul objectif ici: gagner, nous disait-il après l'acte III. Je vais tout donner sur chaque shift et y mettre tout mon cœur.» À lui de le prouver maintenant.

2 Christoph Bertschy (attaquant)

Avec 36 points en saison régulière, l'attaquant des Dragons a livré une excellente copie pour son premier exercice sous les ordres de Roger Rönnberg. Impliqué offensivement et plus efficace qu'à son habitude, Christoph Bertschy a réussi ses débuts dans la version 2.0 de Fribourg Gottéron.

Encore fallait-il confirmer lors des séries éliminatoires... Et c'est là que cela pêche. Christoph Bertschy semble ne jamais être en mesure d'imposer sa vitesse à la défense de Rapperswil. Et lorsque le No 22 des Dragons ne virevolte pas en zone offensive, il perd terriblement en efficacité et en impact sur le résultat final. Cinq matches et une passe décisive. C'est largement insuffisant.

3 Jacob De La Rose (attaquant)

Un fantôme. Le Suédois paie le choix de son entraîneur, Roger Rönnberg, qui a décidé de l'aligner à l'aile de la première ligne depuis le début de cette série. Et d'ailleurs, aurait-il fallu mettre le technicien ici à la place de «Della»? Cette option aurait été totalement défendable. Mais Jacob De La Rose est pour le moment inexistant dans cette série et mérite donc cette mention autant que «RR».

Meilleur buteur de Fribourg Gottéron et joueur le plus efficace en power-play, le Suédois n'a jamais pesé sur les rencontres contre Rapperswil pour le moment. Son association avec Lucas Wallmark en première ne fonctionne pas, mais alors pas du tout. On en vient même à se demander, si Fribourg ne serait pas meilleur sans Jacob De La Rose, mais avec Daniel Ljunggren. On en est là.

4 Michael Kapla (défenseur)

L'arrière américain est transparent lors de ce quart de finale. Celui qui a tant amené lors de la saison régulière n'a pas le même impact depuis le début de cette série contre les Saint-Gallois. Le power-play de Fribourg Gottéron est une mauvaise blague depuis cinq matches et Michael Kapla en est une des raisons. Il a d'ailleurs été remplacé en première ligne par Yannick Rathgeb en cours de série.

En cinq rencontres, le défenseur n'a marqué qu'un but et distribué aucune passe décisive malgré un tiers-temps complet en power-play! Et le plus alarmant, c'est que Fribourg est le plus poreux lorsque Michael Kapla est sur la glace.

5 Julien Sprunger (attaquant)

Samedi, Julien Sprunger a vécu une soirée riche en émotions puisque les fans locaux lui ont concocté un tifo en son honneur. Est-ce qu'il était encore chamboulé par cet hommage? Toujours est-il que son début de match a coûté cher à son équipe, puisqu'il a coûté l'ouverture du score après une poignée de minutes seulement.

Et plus globalement, le capitaine des Dragons n'est pas à la hauteur du rendez-vous. En théorie, Fribourg Gottéron ne devrait pas compter sur son No 86 pour avoir du succès. Les autres leaders sont censés le libérer de ce sacerdoce qu'il endosse depuis si longtemps. Mais ce n'est pas le cas et, hélas, Julien Sprunger n'a pas suffisamment d'impact pour sauver le club à lui seul comme il l'a si souvent fait par le passé. Mais la série n'est pas terminée.