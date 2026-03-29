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Les faits marquants de l'acte V
Le magnifique hommage à Julien Sprunger a été saboté par les Dragons

Les fans de Fribourg Gottéron ont fait tout juste avant le match. Les Dragons ont fait tout faux sur la glace face à Rapperswil. Retour sur une soirée de play-off qui a viré au cauchemar.
Publié: 09:40 heures
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Les fans de Fribourg avaient réalisé un superbe hommage à Julien Sprunger.
Photo: keystone-sda.ch
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Dans les couloirs de la BCF Arena quelques minutes après le match perdu contre Rapperswil, les fans des Dragons ont commencé à échafaudé les pires des scénarios pour la suite de cette série entre Fribourg Gottéron et les Saint-Gallois. Et si Julien Sprunger mettait un terme à sa carrière un vieux lundi soir dans la Cité des Knie? Inimaginable, cette hypothèse ne doit plus être balayée d'un revers de la main aujourd'hui. Retour sur une soirée «sans».

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Rapperswil-Jona Lakers
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Fribourg Gottéron
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