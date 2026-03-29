Grégory BeaudJournaliste Blick
Dans les couloirs de la BCF Arena quelques minutes après le match perdu contre Rapperswil, les fans des Dragons ont commencé à échafaudé les pires des scénarios pour la suite de cette série entre Fribourg Gottéron et les Saint-Gallois. Et si Julien Sprunger mettait un terme à sa carrière un vieux lundi soir dans la Cité des Knie? Inimaginable, cette hypothèse ne doit plus être balayée d'un revers de la main aujourd'hui. Retour sur une soirée «sans».
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation