Les fans de Fribourg Gottéron ont fait tout juste avant le match. Les Dragons ont fait tout faux sur la glace face à Rapperswil. Retour sur une soirée de play-off qui a viré au cauchemar.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans les couloirs de la BCF Arena quelques minutes après le match perdu contre Rapperswil, les fans des Dragons ont commencé à échafaudé les pires des scénarios pour la suite de cette série entre Fribourg Gottéron et les Saint-Gallois. Et si Julien Sprunger mettait un terme à sa carrière un vieux lundi soir dans la Cité des Knie? Inimaginable, cette hypothèse ne doit plus être balayée d'un revers de la main aujourd'hui. Retour sur une soirée «sans».