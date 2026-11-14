DE
FR

Impuni sur la glace
Ce défenseur de Lugano a été rattrapé par les images vidéo

Santeri Alatalo est suspendu pour un match après avoir percuté le genou de l'attaquant des Tigers André Petersson. Le défenseur finlandais manquera ainsi le déplacement du HC Lugano chez les Lakers samedi.
Publié: il y a 1 minute
1/2
Santeri Alatalo ne sera pas disponible contre Rapperswil.
Photo: Pius Koller
20398918 AuthorPlaceholder.png
Julian Sigrist

Le HC Lugano devra se passer de Santeri Alatalo samedi soir, à l'occasion de son déplacement chez les Rapperswil-Jona Lakers. La National League a infligé un match de suspension au défenseur finlandais de 36 ans pour une charge au genou sur André Petersson, vendredi, lors de la victoire luganaise (2-1) contre les SCL Tigers.

L'action n'avait pas été sanctionnée par les arbitres pendant la rencontre, mais la ligue est intervenue après coup. «Même si la collision n'est pas particulièrement violente, Alatalo dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour éviter le contact, ou du moins en limiter l'impact. Au lieu de cela, le mouvement de sa jambe augmente le risque d'une collision dangereuse entre les genoux des deux joueurs», justifie-t-elle.

Outre son match de suspension, Santeri Alatalo devra également s'acquitter d'une amende de 2500 francs.

Mentionné dans cet article
21454606 National+League
National League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      21454606 National+League
      National League