Santeri Alatalo est suspendu pour un match après avoir percuté le genou de l'attaquant des Tigers André Petersson. Le défenseur finlandais manquera ainsi le déplacement du HC Lugano chez les Lakers samedi.

Ce défenseur de Lugano a été rattrapé par les images vidéo

Ce défenseur de Lugano a été rattrapé par les images vidéo

Julian Sigrist

Le HC Lugano devra se passer de Santeri Alatalo samedi soir, à l'occasion de son déplacement chez les Rapperswil-Jona Lakers. La National League a infligé un match de suspension au défenseur finlandais de 36 ans pour une charge au genou sur André Petersson, vendredi, lors de la victoire luganaise (2-1) contre les SCL Tigers.

L'action n'avait pas été sanctionnée par les arbitres pendant la rencontre, mais la ligue est intervenue après coup. «Même si la collision n'est pas particulièrement violente, Alatalo dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour éviter le contact, ou du moins en limiter l'impact. Au lieu de cela, le mouvement de sa jambe augmente le risque d'une collision dangereuse entre les genoux des deux joueurs», justifie-t-elle.

Outre son match de suspension, Santeri Alatalo devra également s'acquitter d'une amende de 2500 francs.