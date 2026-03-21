Erik Brännström va vivre ses premiers «vrais» play-off

Dans sa carrière de joueur professionnel, le Suédois Erik Brännström n'a disputé que trois matches de play-off. Un manque d'expérience qui ne fait pas peur au défenseur du Lausanne HC avant la série face à Genève.

Matthias Davet Journaliste Blick

Il faut recharger une deuxième fois la page «Eliteprospects» d'Erik Brännström pour être certain qu'il n'y a pas un souci. La colonne «play-off» semble désespérément vide pour ce qui concerne ses matches en professionnel. Deux rencontres lors de sa première saison à HV71 (1 assist) en 2018 et une autre, sept ans plus tard, avec Rochester Americans en AHL. Autant dire assez peu pour un joueur de son calibre.

Évidemment, le Suédois ne peut pas qualifier à lui tout seul les formations par lesquelles il passe et il ne faut pas lui imputer les déconvenues d'Ottawa ou Vancouver, pour ne citer que ces deux clubs. Par contre, là où c'est un fait, c'est qu'il sera l'un des Lausannois les plus inexpérimenté dès ce samedi, lors du quart de finale face à Genève. «Oui, ce sont mes premiers vrais play-off et c'est excitant, sourit l'arrière de 26 ans. Ça va être fun!»

«Pour ça qu'on fait du hockey»

Surtout qu'il atterrit dans une équipe qui a un plutôt bon historique une fois la saison régulière terminée. Les Lions ont à chaque fois atteint la finale lors des deux dernières saisons. «On sait que ce sera une série compliquée face à Genève, lâche Erik Brännström. Et même si on passe, le chemin sera ardu jusqu'à la finale, avec de très bonnes équipes.» Cela n'empêche toutefois pas le LHC d'être optimiste en vue des play-off. «On est confiants et on se sent bien», ajoute-t-il.

À l'approche de ces rencontres, le Suédois tente d'encore améliorer son état d'esprit. «La saison régulière est passée à une vitesse folle et maintenant, il faut un peu changer de mindset. Il faut vraiment gagner chaque match, au risque d'être éliminé au suivant ou presque.» Mais, comme le veut la formule, l'arrière compte bien prendre «match après match».

Après sept ans en Amérique du Nord sans play-off, il y a un certain soulagement visible sur le visage d'Erik Brännström au moment de parler de ceux qu'il va bientôt aborder aux Vernets. «Oui, un peu. C'est pour ce genre de matches importants, avec un trophée au bout, qu'on fait du hockey», sourit-il.

«Espérons que ça continue dans ce sens»

Surtout, Erik Brännström aimerait couronner de la plus belle des manières une saison régulière réussie à la Vaudoise aréna. 51 matches et 43 points (19 buts, 24 assists) pour celui qui avait déjà fait une pige de 10 rencontres à Langnau fin 2020. «Je me suis toujours mis beaucoup de pression sur les épaules, histoire de toujours m'améliorer, avoue le défenseur à propos de sa saison réussie. Il faut juste espérer que ça continue dans ce sens maintenant.»

Faut-il s'attendre à encore mieux de sa part? «Je vais juste essayer de jouer mon jeu et ne pas compliquer certaines actions», répond-il, serein. Pour passer Genève, Lausanne aura en tout cas besoin d'un Erik Brännström à son meilleur niveau, comme il l'a souvent été durant la saison. À voir si son manque d'expérience entrera un moment en ligne de compte.