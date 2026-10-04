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Bonne nouvelle pour les Vouivres avant d'affronter Lugano
Bonne nouvelle pour les Vouivres avant d'affronter Lugano

Bonne nouvelle pour le HC Ajoie! L'attaquant des Vouivres Louis Robin ne sera éloigné des patinoires que pour deux ou trois semaines. Une absence moins longue que celle initialement prévue.
Publié: il y a 6 minutes
Louis Robin sera absent moins longtemps que prévu. Ouf!
Photo: Pius Koller

L'après-midi s'annonce belle en Ajoie ce dimanche! Les Vouivres reçoivent Lugano dans une patinoire à guichets fermés (5366 spectatrices et spectateurs) pour la première fois de la saison et l'ambiance est déjà belle à Voyeboeuf plusieurs dizaines de minutes avant le premier lâcher de puck. Des centaines d'enfants sont présents pour ce match des familles et le bon début de saison de l'équipe de Ville Peltonen participe à cette belle dynamique. Il ne reste plus qu'aux Jurassiens à mettre le feu à la glace dès 14h!

Noah Patenaude gardera le but ce dimanche

Les supporters du HCA ont d'ailleurs eu droit à une bonne nouvelle dans l'attente de la partie: l'ailier nord-vaudois Louis Robin ne sera pas absent durant six à sept semaines, comme initialement craint, mais sa convalescence a été raccourcie à deux ou trois semaines. Ouf! Les autres joueurs blessés sont Matthew Kellenberger, Tim Horak et Jeremi Gerber. Deux joueurs sont envoyés en Swiss League: Stefano Bottini et Thibault Martin.

Ville Peltonen a décidé de titulariser Noah Patenaude dans la cage des Vouivres. Antoine Keller ouvrira la porte du banc, tandis que Tim Wolf prendra place en tribunes.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zoug
EV Zoug
5
9
10
11
EHC Bienne
EHC Bienne
8
-1
10
12
SC Berne
SC Berne
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Barrages qualificatifs
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