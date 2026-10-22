Bonne nouvelle pour la patinoire du Trèfle-Blanc à Genève

L’unique recours connu contre la future patinoire de Genève-Servette à Lancy va être retiré. Le canton a désormais les mains libres, mais l’ouverture n’est pas attendue avant 2032.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le «Nid des Aigles» devrait bientôt pouvoir sortir de terre. Le permis de construire de la future patinoire du Trèfle-Blanc a été délivré cet automne, et le délai de recours de 30 jours a expiré le 19 octobre. À notre connaissance, un seul recours avait été déposé. Son auteur, un particulier, a annoncé à Blick qu’il comptait le retirer. Faute d’avoir trouvé le soutien politique et associatif espéré, il ne peut pas assumer seul la charge financière et administrative de la procédure.

Ce retrait évite au projet une bataille judiciaire qui aurait pu durer des mois, voire des années. Le canton devrait maintenant préciser le calendrier des premiers travaux. Il y a urgence: le chantier devait démarrer au premier semestre 2026, et rien ne bouge encore sur le site.

Le calendrier a déjà beaucoup glissé. La mise en service était d’abord prévue en 2028, puis en 2030. Elle est désormais annoncée pour 2032. Il faut notamment construire un parking avant les patinoires, et le projet a nécessité des discussions avec la Confédération. Le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz réfute pourtant le terme de report et parle d’un équilibre à trouver entre les différents intérêts.

Choisi en mars 2024, le projet comprend deux surfaces de glace, dont une aréna principale de 8500 places. En septembre 2025, le Grand Conseil a voté un crédit de 275,5 millions de francs pour les patinoires et l’aménagement du site.

D’ici là, le GSHC devra encore patienter plusieurs saisons dans des Vernets à bout de souffle.