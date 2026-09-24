Bienne se fait plaisir face à Kloten

Les Seelandais ont écrasé les Aviateurs, seul match au programme ce jeudi soir. Les hommes de Christian Dubé menaient déjà 0-4 avant la fin du premier tiers temps.

ATS Agence télégraphique suisse

Kloten - Bienne (0-6)

4:51 Kloten - Bienne: Les Seelandais corrigent les Aviateurs en déplacement

Bienne a infligé une véritable correction à Kloten jeudi en National League. Auteurs d'un excellent début de partie, les Seelandais se sont imposés 6-0 dans la banlieue zurichoise.

Pourtant privés de leurs deux meilleurs atouts offensifs Jeff Skinner et Lias Andersson, blessés, les hommes de Christian Dubé ont surclassé les Aviateurs dès le premier tiers. Victor Söderström (29''), Gaëtan Haas (11'13), Toni Rajala (11'35) et Aleksandr Iakovenko (17e) ont défilé devant la cage de Reto Berra pour mener 4-0 après 20 minutes.

L'affront était tel que celui qui était devenu champion de Suisse avec Fribourg ce printemps a dû céder sa place dans les buts à sa doublure Santo Simmchen dès l'entame de la période médiane. Malgré ce changement, le 5-0 est tombé à la 28e, lorsque Yanick Sablatnig a marqué après avoir récupéré la rondelle suite à un engagement.

Impeccables en infériorité numérique, les Biennois ont encore salé la note par Martin Sylvegard à 5 contre 4. Leur gardien Harri Säteri a fêté son premier blanchissage de la saison, tandis que Kloten est désormais la pire défense de la ligue, avec 19 buts encaissés en cinq matches.

Bienne retrouve ainsi la victoire après avoir concédé deux défaites de rang. Le club de la cité bilingue affiche 7 points après quatre rencontres de championnat.