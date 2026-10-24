Bienne a joué pendant 60 minutes et a fait dérailler Zoug

Cela faisait un petit bout de temps que le HC Bienne cherchait son premier match plein. Face à Zoug, les Seelandais y sont parvenus et le résultat a reflété leur domination (5-0).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fallait-il attendre un match face à Zoug pour se mettre vraiment sur les rails? C'est du moins l'impression que cela donne. Après avoir remporté deux matches très importants face à Rapperswil, le HC Bienne était retombé dans ses travers vendredi à Fribourg lors d'un troisième tiers-temps portes-ouvertes (6-3).

Première «surprise» à une heure du début du match. Christian Dubé avait décidé de titulariser Harri Säteri devant son filet. En temps normal, ce choix aurait dû couler de source. Mais la veille, le Finlandais avait à nouveau paru fébrile devant son filet. Cela n'a pas ébranlé la confiance du staff biennois. Et le dernier rempart, très solide durant un premier tiers-temps crispant, a également été sauvé à deux reprises par ses montants. Les essais de Jan Kovar (12e) et de Samuel Guerra (15e) avaient le poids de l'ouverture du score. Harri Säteri a encore fait une excellente impression une minute plus tard sur le tir de Grégory Hofmann.

Et comme le gardien a fait le job, les attaquants ont pu prendre le relais sans devoir rattraper un score déficitaire. Et cela change tout! Sur une superbe combinaison initiée par Lias Andersson et Toni Rajala, Dominic Zwerger s'est retrouvé en position idéale pour tromper Mathieu Croce, titularisé pour la deuxième fois de la saison à la place de Leonardo Genoni (17e, 1-0). À quelques secondes de la première pause, Lias Andersson a pu récupérer un rebond à la suite d'un tir de Toni Rajala pour inscrire le 2-0 (20e).

Reculer pour mieux gagner

Depuis le début de saison, le HC Bienne a souvent fait preuve d'une belle créativité pour trouver des moyens de se mettre dans le pétrin alors que le match semblait tourner en sa faveur. Les hommes de Christian Dubé allaient-ils dérailler contre ce EV Zoug qui ne montrait pas son meilleur visage? Pas vraiment. Bienne a certes reculé et concédé quelques occasions de but, mais Harri Säteri a tenu bon et réalisé une prestation qui va à n'en pas douter l'aider pour la suite de la saison.

Peu après la mi-match, Lias Andersson en power-play a marqué le 3-0 dans la confusion générale. Alors que toute la Suédois et toute la patinoire fêtaient le but, les arbitres ont mis du temps à arrêter le jeu avant d'aller contrôler la validité de la réussite à la vidéo. Après une minute de réflexion, ils sont revenus avec la conviction que le puck avait franchi la ligne (33e, 3-0).

Depuis le début de saison, le power-play de Bienne est celui qui génère le plus de tirs, mais le danger n'a pas toujours été au rendez-vous. Face à Zoug, c'est ce secteur du jeu qui a fait la différence puisque Fabio Hofer a encore inscrit le 4-0 avec un homme de plus sur la glace (36e). De quoi faire perdre leur sang-froid aux Zougois. Peu avant la deuxième pause, Sven Senteler a mis un vilain coup de canne au visage de Fabio Hofer. Il a fort logiquement été renvoyé aux vestiaires. Durant les cinq minutes de supériorité numérique, Fabio Hofer a rangé le puck sous la transversale. Propre (43e, 5-0).

Et comme il était écrit que cette soirée serait celle de l'espoir de ne pas lâcher le wagon de tête tout en se remettant en confiance, Harri Säteri a même pu fêter un blanchissage totalement mérité. Il faut dire que le Finlandais a été bien aidé par sa défense, mais il a tout de même eu encore un gros arrêt à réaliser face à Grégory Hofmann lors de l'ultime période et deux autres face à Dominik Kubalik et Vinzen Rohrer lors d'une asphyxiante période à 4 contre 5.

Grâce à ces trois points, Bienne se rapproche doucement des locomotives du championnat et laisse certaines équipes sur le quai. Mine de rien, les joueurs de la Tissot Arena viennent de remporter neuf points en quatre matches. De quoi être revigorés avant de se rendre à Ambri (mardi) et d'accueillir Kloten (vendredi). Deux autres occasions de poursuivre ce redressement.