Enfant du club, Basile Sansonnens va revenir ce vendredi à Fribourg sous les couleurs d'un autre club. Pour la première fois, le défenseur du Lausanne HC va retrouver la BCF Arena. Blick en a parlé avec lui.

Basile Sansonnens porte désormais les couleurs du Lausanne HC. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

En temps normal, les joueurs aiment dire qu'ils prennent «match après match». Dimanche, dans les travées de la Swiss Life Arena, le défenseur du Lausanne HC Basile Sansonnens sait-il quel est son prochain adversaire? «Mmh… Fribourg?», tente-t-il. Bonne réponse. Ce vendredi, le Gruérien va retrouver la BCF Arena, patinoire où il a effectué une grande partie de sa formation de hockeyeur.

Forcément, ce match sera particulier pour lui. «Je n'ai pas vraiment regardé le calendrier mais c'est clair que ce sera un beau match pour moi, et je m'en réjouis», souffle l'arrière de 1m93. 10 jours auparavant, c'était le No 71 Killian Mottet qui remettait les pieds dans l'enceinte fribourgeoise. Et le joueur d'Ajoie nous avait parlé de la difficulté à obtenir des sésames pour ses proches dans une BCF Arena qui fait toujours le plein. Basile Sansonnens s'est-il préparé pour ce même problème? «Je n'ai pas encore prévu ça, avoue le défenseur après la victoire aux tirs aux buts à Zurich. Mais on a quand même pas mal de billets avec l'équipe et au pire, j'irai négocier avec 2-3 coéquipiers pour qu'ils m'en donnent.»

Car les proches de Basile Sansonnens vont évidemment faire le déplacement depuis la Gruyère pour voir le retour de leur protégé. Bien sûr, il semble loin le temps où il était encore à Rimouski et qu'un océan séparait la famille. Désormais à Lausanne, le No 13 profite «des jours de congé pour aller voir mes parents et mes frères et sœurs». Les déplacements sont en effet un peu plus faciles que depuis le Québec.

Un apprentissage humain

De retour en Suisse, Basile Sansonnens prend de plus en plus d'ampleur dans cette équipe du Lausanne HC. Lui qui peinait à dépasser les 10 minutes de temps de glace jusqu'à début octobre joue désormais régulièrement durant un quart d'heure. «Signer à Lausanne était la bonne décision, assure-t-il. Je commence à progresser et je dois continuer à travailler sur les petits détails, pour davantage m'améliorer.» Humainement également, le fait d'être parti en Amérique du Nord et de jouer maintenant pour un nouveau club en Suisse a fait grandir le défenseur.

Mais après tant d'années à Fribourg, y a-t-il quelque chose qui lui manque? «Pas forcément, répond-il. Par contre, c'est clair que j'ai beaucoup de souvenirs avec ce club et je les garderai avec moi pour le reste de ma vie.»

Des contacts avec d'anciens coéquipiers

Des souvenirs, il va encore s'en forger ce vendredi, pour son retour à la BCF Arena. Surtout qu'il va jouer face à de vieilles connaissances. «Oui, j'ai encore des contacts, surtout avec les jeunes et ceux que j'ai côtoyés en équipe de Suisse, explique Basile Sansonnens. Je risque par contre de leur parler uniquement après le match.» Le jeune joueur n'est pas du genre à taquiner par messages avant le derby.

Après, cela ne l'empêchera pas de vouloir battre Gottéron et, pourquoi pas, inscrire son tout premier but en National League.