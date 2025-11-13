La rencontre entre Fribourg Gottéron et le HC Ajoie s’est terminée par un incident malheureux. Le bus des fans jurassiens a été caillassé et une vitre a été brisée. Un témoin raconte.

Les fans présents dans le bus des supporters du HCA avaient intérêt à ne pas être frileux pour le trajet du retour. Après avoir quitté la BCF Arena, le véhicule des «Partisans», un groupe familial, a en effet été pris pour cible par des jets de pavés. Une vitre a volé en éclat. Selon nos informations, la police escortait le convoi, mais n’a pas été en mesure d’appréhender les deux ou trois personnes impliquées dans ce regrettable incident. «Un pavé est passé tout proche d'une passagère, nous précise un témoin présent dans le bus. Nous avons vu des supporters de Fribourg s'enfuir juste après cette scène. Les policiers nous ont dit qu'une première pierre a manqué de peu sa cible, mais la deuxième a cassé la vitre.»

Après avoir été isolé sur le bas-côté, le bus est longtemps resté immobilisé et plusieurs passagers en sont sortis pour patienter. Les ultra ajoulots, présents juste derrière le convoi dans deux mini-bus ont quitté leurs véhicules et ont fissa enfilé leurs cagoules pour en découdre. Mais le service de sécurité du HCA présent sur place a calmé la situation. La circulation entre la patinoire fribourgeoise et l’autoroute a été interrompue, provoquant d’importants bouchons. «Ce qui m'agace, c'est qu'ils s'en sont pris à un groupe de fans sympathiques», poursuit notre interlocuteur.

Kimmo Bellmann, directeur administratif du club, précise: «Je suis arrivé sur place par hasard quelques minutes après l’incident et j’ai rapidement pu avoir confirmation qu’il n’y avait heureusement aucun blessé». Le dirigeant poursuit: «Je déplore évidemment les faits et condamne toute violence. Cependant, je sais aussi que mes collègues fribourgeois tiennent la même position et qu’ils feront le nécessaire pour traiter ce cas de manière appropriée.»

Dans la patinoire, les kops fribourgeois et jurassiens ont passé une bonne partie de l’après-match à s’invectiver. Rien ne présageait toutefois que le trajet du retour allait se faire avec une vitre en moins. Après avoir longuement patienté sur le trottoir, les fans ont pu repartir après avoir pris soin de réparer tant bien que mal le bus avec des sacs-poubelle et quelques bouts de scotch. «Cela a tenu quelques minutes à peine, nous précise notre témoin. On a fait tout le trajet avec une vitre en moins, il a fallu se protéger du froid et supporter le bruit que cela a provoqué.»