Teemu Hartikainen a fêté son retour, mais pas à sa place habituelle

Teemu Hartikainen a eu une belle occasion de marquer un but. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y a une semaine, après la victoire face à Fribourg (2-0), Jan Cadieux laissait ouvert cette possibilité: au moment où Teemu Hartikainen pourra faire son retour sur la glace, il ne sera pas forcément aligné aux côtés de Markus Granlund et Sakari Manninen. Ce dernier, flamboyant sans son compatriote, avait avoué qu'il respecterait les décisions du coach, quoiqu'il advienne.

Bon soldat, Teemu Hartikainen l'est tout autant. Ce mardi face à Bremerhaven en Champions Hockey League, le solide Finlandais était de retour dans l'alignement. Mais pas sur la première ligne, avec Manninen et Granlund. Le No 70 a joué aux côtés d'Oula Palve et Marc-Antoine Pouliot. «J'ai appris hier (ndlr: lundi) la composition, explique Teemu Hartikainen. Je respecte la décision du coach.» Une décision qui a porté ses fruits, puisque Genève s'est largement imposé face aux Allemands en quarts de finale aller (4-0).

«Dur de juger»

Son entraîneur, justement, revient sur ce choix: «Avant son retour, l'équipe a gagné quatre matches, rappelle Jan Cadieux. La première ligne tourne bien et il ne faut pas changer pour changer. Un équilibre s'est trouvé dans l'équipe et c'est peut-être un moyen pour disperser un peu le jeu offensif.» Même si le trio nouvellement formé n'a pas trouvé le chemin des filets, elle a satisfait le technicien. «Certes, ces deux lignes sont capables de faire plus. Mais c'est un peu dur de juger, Hartikainen jouant son premier match après dix jours de pause.»

Comment s'est justement senti le Finlandais pour son retour à la compétition? «J'y suis allé un peu avec la pédale de frein, pour sentir mon corps, répond-il. Tout allait bien. J'ai fait attention à ne pas recevoir de grosses charges, histoire de ne pas être à nouveau blessé.»

Bis repetita jeudi?

Surtout, il a dû apprendre de nouveaux automatismes avec des joueurs qu'il a peu ou pas fréquentés. «Ça prend du temps mais on a eu quelques occasions», répond-il. Son coéquipier de ligne, Marc-Antoine Pouliot, était également content d'évoluer aux côtés de Teemu Hartikainen. «C'est un peu de jouer avec un gars comme lui, souligne le Canado-Suisse. Mais on peut augmenter le niveau le prochain match.»

La rencontre face à Davos, jeudi, pourrait effectivement voir Teemu Hartikainen être à nouveau aligné avec Oula Palve et Marc-Antoine Pouliot. En tout cas, Jan Cadieux ne balaie pas cette hypothèse. «Je me verrais bien potentiellement repartir avec cet alignement», lâche l'entraîneur des Aigles. Les Grisons sont prévenus.