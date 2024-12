Genève fait un grand pas vers les demies de Champions Hockey League

Markus Granlund a inscrit le 2-0 aux Vernets. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Genève a fait passer un message ce mardi soir face à Bremerhaven: non, les Aigles n'allaient pas brader la Champions Hockey League malgré un calendrier extrêmement chargé pour eux. Et les supporters de Bremerhaven non plus n'ont pas pris cette compétition à la légère. Le parcage visiteur des Vernets était plein – malgré les 1000 kilomètres de route qui séparent le Land de Brême et le canton de Genève – et les Allemands ont donné de la voix du début à la fin de ce quart de finale aller.

Malheureusement pour eux, leur fidélité n'a pas été récompensée. Les fans et leur équipe repartent en terres allemandes avec une défaite dans leur valise. Tenant du titre, le GSHC n'a fait qu'une bouchée des Pingouins de Bremerhaven (4-0).

Un but chanceux

Pourtant, après un tiers, le score était flatteur pour les Aigles. Ils menaient de deux buts mais ont tiré deux fois moins que leur adversaire (8-16). D'ailleurs, la première réussite est tombée de manière très chanceuse. Depuis l'arrière de la cage, Theodor Lennström – de retour au jeu comme Teemu Hartikainen ce mardi – a balancé un puck. Celui-ci s'est élevé dans les airs et est retombé sur le bloqueur du gardien, puis au fond de la cage (9e). Jusque-là, le GSHC ne s'était pas vraiment montré dangereux sur le but défendu par Maximilian Franzreb. À l'inverse, Bremerhaven s'est procuré quelques actions, mais Antti Raanta ne laissait rien passer.

La première période a continué sur cette même dynamique, les visiteurs tentant de tromper le portier grenat. Leur arme préférée: des tirs de la ligne bleue pour trouver une déviation. Sauf que cela n'a pas fonctionné, même en supériorité numérique. Un jeu de puissance allemand qui a d'ailleurs profité d'une manière ou d'une autre à Genève. Quelques secondes après être sorti du banc d'infamie, Vincent Praplan a parfaitement trouvé Markus Granlund, qui s'en est allé seul affronter et battre Maximilian Franzreb (14e). Les Pingouins avaient un genou à terre – le comble pour un animal qui n'en a en réalité pas.

La première ligne adverse muselée

Après avoir fait le dos rond en première période, les Genevois sont bien entrés dans la deuxième. Ils ont enchaîné les bonnes actions sur la cage adverse et, après une double pénalité prise par Fabian Herrmann, ont aggravé le score. Un sublime tir de loin de Sami Vatanen a trouvé la lucarne adverse. À 3-0, Genève avait fait un très bon pas vers les demi-finales.

Cet avantage de trois buts, les Aigles ont réussi à le conserver jusqu'à la fin du match, malgré les occasions des Allemands et, surtout, de leur première ligne. Le trio Urbas-Jeglic-Verlic, dominant en championnat, ne trouvait pas la faille face à Genève sur la scène européenne. Seul face à Raanta en infériorité numérique, ce dernier a échoué – pour le plus grand bonheur des supporters genevois (52e). Le Slovène risque de s'en mordre les doigts – attribut que les pingouins ne possèdent également pas. Quelques secondes plus tard, Alessio Bertaggia a inscrit le quatrième (53e).

Cette victoire, la cinquième de rang toutes compétitions confondues, a valu une standing ovation de la part des Vernets. Genève va aborder de manière très sereine le match retour, qui aura lieu le 17 décembre à Bremerhaven.