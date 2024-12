Quel bilan tire Jan Cadieux de la semaine intense du GSHC?

En l'espace de six jours, Genève a disputé quatre matches de National League. Les Grenat les ont tous remportés. Blick a questionné l'entraîneur Jan Cadieux sur cette période intense pour lui et son équipe.

Jan Cadieux (à gauche) et Genève se sont imposés quatre fois cette semaine. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Si la semaine de Genève-Servette s'était déroulée il y a 20 ans, elle aurait été parfaite. Quatre matches, quatre victoires, rien à redire. En 2024, il y a toutefois un petit «mais». Trois de ces quatre succès ont été acquis au-delà du temps réglementaire. Ce qui signifie que le GSHC a égaré trois unités cette semaine. «L'époque où on gagnait deux points par victoire me manque», en sourit Jan Cadieux, l'entraîneur des Aigles.

Mais au vu des scénarios contre Ambri et Ajoie, on peut très bien voir le verre plus qu'à moitié plein du côté des Vernets. D'ailleurs, c'est sur ça que le coach veut appuyer. «On a démontré du caractère et on s'est battu jusqu'au bout», lâche fièrement Jan Cadieux après le match face aux Jurassiens. En 13 secondes, les Grenat ont effacé un désavantage de deux buts et ont fini par s'imposer en prolongation.

Sur l'ensemble de la semaine, Genève a donc récolté neuf points sur douze possibles. «On va dire que le bilan est positif, souligne le technicien. Vu la situation dans laquelle on était la semaine dernière, si on nous avait dit qu'on pouvait prendre ces points, on l'aurait fait.»

Améliorer la conclusion

En plus des victoires, Jan Cadieux a également eu quelques certitudes. Comme celle que ses joueurs ne sont pas encore prêts de l'abandonner. C'est cette force de caractère qu'il retient principalement de cette semaine à quatre matches. «On voit qu'on a faim, qu'on est désespérés et qu'on est déterminés malgré quelques moments difficiles», appuie-t-il. Selon lui, le score aurait pu être de 3-0 après le premier tiers face à Ajoie – il était de 1-1.

Car, malgré quatre victoires de rang, il y a encore des points d'amélioration pour les Aigles. «Comme à la conclusion, explique Jan Cadieux. On aurait pu marquer plus de buts et on doit se mettre plus vite à l'abri dans les matches.» Cela éviterait en effet au GSHC de jouer des prolongations, comme ça a été le cas à trois reprises cette semaine.

Quid de la fatigue?

Pour éviter cela, Genève pourrait peut-être bientôt compter sur le retour de Teemu Hartikainen, annoncé blessé à court terme mais qui n'a joué aucune rencontre cette semaine. Paradoxalement, le GSHC gagne ses matches sans son meilleur joueur. Mais, évidemment, pas question de le laisser sur la touche. «On va le prendre le plus vite possible quand il sera de retour», précise Jan Cadieux.

Cela permettrait également à certains joueurs de souffler quelques soirs. Après ces quatre matches en six, Genève-Servette va avoir le droit au même programme dès mardi, avec une rencontre de Champions Hockey League face à Bremerhaven. «On s'est entraîné tout l'été et préparé pour ces semaines-là, prévient Jan Cadieux. Maintenant, il faut récupérer et prendre les journées les unes après les autres.» Un programme qui a réussi à Genève cette dernière semaine de novembre.