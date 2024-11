Mené 0-4, Genève-Servette s'impose face à Ambri-Piotta

Sakari Manninen (casque jaune) a inscrit un doublé Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

On a pour habitude de dire qu'il ne fallait pas arriver en retard lorsqu'un match démarre à cent à l'heure. Ce lundi soir, il y a probablement une partie des spectateurs des Vernets qui auraient préféré ne pas arriver tout court. D'ailleurs, quelques poignées de fans du GSHC ont décidé qu'il y avait mieux à faire en ce début de semaine aux alentours de 20h00. Et comment leur donner tort à cet instant? Leurs Aigles étaient tout bonnement pathétiques.

Menés 0-4 et totalement dépassés par les Léventins, les hommes de Jan Cadieux ne savaient pas où donner de la tête. Le pressing des visiteurs les a asphyxiés et Robert Mayer a quitté sa place au même moment que certains spectateurs (ceux qui ont payé, pas les joueurs du GSHC). À cet instant, Miles Müller (4e, 0-1), Chris DiDomenico (8e, 0-2) et Dario Bürgler (10e, 0-3) avaient déjà fait trembler les filets face à une défense apathique. Six minutes plus tard, Manix Landry marquait à son tour (16e, 0-4) en power-play.

Alors que les Genevois semblaient mûrs pour vivre une soirée infernale, une décision à tout changé. Sur un contact avec Jesse Virtanen, Sakari Manninen a terminé sa course dans la bande. Après étude des images vidéo, les arbitres ont décidé de donner une pénalité de match au défenseur d'Ambri-Piotta. Sévère? Absolument. Les hommes de Jan Cadieux n'ont pas fait d'état d'âme et sont quelque peu revenus au score avant la première pause par Markus Granlund (18e, 1-4) et Vincent Praplan (19e, 2-4). Autant dire que ce score était un braquage.

Doublé de Manninen

Dès l'entame de la deuxième période, Tim Heed a pu redonner trois longueurs d'avance à son équipe en power-play (23e, 2-5). Genève-Servette a en suite pu compter sur un Sakari Manninen des grands soirs pour revenir au score. Le Finlandais a inscrit le 3-5 en box-play (29e) et a égalisé à la 39e. Entre les buts No 2 et 3 du meilleur compteur grenat en l'absence de Teemu Hartikainen (blessé), Marc-Antoine Pouliot a également fait trembler les filets. Durant ce deuxième tiers-temps, Ambri-Piotta n'a pas été franchement bien payé puisque Dominik Kubalik a touché le poteau (32e), alors que Chris DiDomenico a échoué lors d'un face-à-face contre Antti Raanta (35e).

Cette équipe de Genève-Servette a de nombreuses lacunes. On peut les constater très régulièrement comme en atteste son début de match chaotique. Mais on ne peut pas lui reprocher de manquer de caractère. Et elle l'a prouvé en terminant le travail en toute fin de soirée.

Mais rien ne fut simple puisque Miles Müller s'est créé une grosse occasion de but à la 55e, mais Antti Raanta s'est montré très à son avantage. Jusqu'à cet instant, les Grenat avaient pourtant l'emprise sur la fin de match sans pour autant trouver la faille. C'est finalement lors de la prolongation que tout s'est joué grâce à un but de... Michael Spacek. Au terme d'une soirée où rien n'a eu de sens du début à la fin, ce final était presque devenu une évidence.

Au classement, ces deux points permettent aux hommes de Jan Cadieux de recoller à Langnau, 12e. Le GSHC disputera encore trois rencontres cette semaine avec la réception de Fribourg, un voyage à Rapperswil et un match à domicile face à Ajoie. L'urgence de points est toujours vive aux Vernets.

Et pour terminer, reprenons une phrase bien connue des amateurs de tennis: «Si tu as compris quelque chose à ce match, c'est qu'on t'a mal expliqué.»

P.S. Petite pensée aux spectateurs ayant déserté après le 0-3. En espérant que «L'Amour est dans le Pré» était autant palpitant.