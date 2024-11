Genève a douté contre Ajoie, mais finit par s'imposer

Genève et Ajoie ont eu besoin de la prolongation pour se départager. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Les organismes étaient-ils fatigués du côté de Genève? Jan Cadieux – qui n'est pas du genre à se trouver des excuses – et ses joueurs disputaient leur quatrième match en l'espace de six jours. Et pour clôturer cette semaine éprouvante, le GSHC recevait aux Vernets le HC Ajoie, équipe en pleine bourre actuellement. Depuis qu'ils ont licencié Christian Wohlwend, les Jurassiens revivent. Avant de se rendre au bout du Léman, ils restaient sur six victoires sur les onze derniers matches et le limogeage de leur ancien coach.

Les Aigles étaient donc prévenus et lors du premier tiers, ils ont montré leurs serres. Ils se sont procurés les premières occasions du match et ont été extrêmement bien aidés sur l'ouverture du score. Sur un puck en hauteur devant Benjamin Conz, Matteo Romanenghi a voulu l'attraper de la main. Problème: il s'est raté et la rondelle a fini sa course au fond des filets. Un but gag – le deuxième en huit jours après celui de Stéphane Charlin vendredi passé – qui faisait le bonheur des Genevois. La réussite a finalement été accordée à Marc-Antoine Pouliot, dernier Grenat à avoir touché le puck (6e).

Un excellent Julius Nättinen

Sous Christian Wohlwend, le HCA se serait peut-être écroulé. Surtout qu'à la suite de cette réussite, les Genevois ont continué de mettre la pression sur la cage jurassienne, à l'image de ce dribble de Vincent Praplan et cet immense sauvetage du bout de la canne de Conz (12e). Loin de se démobiliser, Ajoie a continué dans son schéma de jeu et a égalisé juste avant la première sirène, grâce à une magnifique accélération de son Top Scorer Jerry Turkulainen (20e).

L'enjeu de la seconde période s'est décidée au niveau des situations spéciales. Les arbitres en ont accordé deux à chaque équipe. À ce petit jeu, c'est toutefois Ajoie qui s'est montré le plus dangereux, Benjamin Conz réalisant les arrêts décisifs en box play. Et de son côté, le jeu en supériorité numérique du HCA a été excellent. Dans un premier temps, Julius Nättinen a buté sur un bon Antti Raanta, juste avant que Pierre-Edouard Bellemare ne trouve la barre transversale (28e). Plus tard, le premier nommé s'est pourtant bien rattrapé, le Finlandais réalisant un magnifique tir hors de portée du gardien genevois (37e). Stupeur aux Vernets à la deuxième sirène, puisqu'Ajoie menait.

13 secondes qui changent tout

La surprise – qui n'en est bientôt plus une au vu du niveau d'Ajoie depuis un mois – s'est concrétisée au retour des vestiaires, lorsque Kyen Sopa a profité d'un rebond sur un tir de Emils Veckaktins pour aggraver le score (42e). Les Jurassiens voyaient la victoire lui tendre les bras.

Sauf que Genève a montré cette semaine qu'ils avaient une force de caractère hors norme. En l'espace de 13 secondes, les Grenat ont recollé au tableau d'affichage, d'abord par un tir de Tim Berni, puis par un Josh Jooris laissé bien seul devant le but ajoulot (51e). Le match était totalement relancé.

À nouveau, les Jurassiens ne se sont pas écroulés et ont réussi à sortir la tête hors de l'eau. Ils ont même eu une superbe opportunité en toute fin de troisième période par Nättinen, mais Raanta veillait au grain (59e). Ce beau petit monde allait donc devoir passer par la prolongation pour se départager.

Celle-ci s'est rapidement terminée, Markus Granlund a profité des errements de l'arrière-garde ajoulote pour offrir deux points à son équipe. Ainsi, Genève achève sa semaine à quatre matches avec quatre victoires.