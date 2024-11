Grâce à Stéphane Charlin, Genève renverse Langnau

But gag en fin de match

Samuel Erni a inscrit le premier but de la rencontre. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La question était légitime en début de match à l'Ilfis: les joueurs de Genève-Servette étaient-ils restés coincés dans leur bus, sous la neige, au moment de monter dans l'Emmental? Face à Langnau, les Aigles ont été invisibles durant une grande partie de la première période. Une aberration après le très bon match disputé 48 heures plus tôt en Champions Hockey League face à Lausanne (7-4).

Mais voilà, le GSHC n'est pas le même sur la scène nationale et européenne. Il y a au moins eu un point commun – qui ne devrait pas faire plaisir à Jan Cadieux: tout comme mercredi aux Vernets face aux Vaudois, ses protégés ont concédé l'ouverture du score en moins de deux minutes. Il a fallu 1'26 à Samuel Erni pour inscrire le premier but dans cette rencontre. Bien servi par Sean Malone et abandonné dans le slot par Simon Le Coultre, le défenseur emmentalois a levé la rondelle hors de portée de Robert Mayer.

24 tirs adverses en un tiers

S'inclinant d'emblée, le portier genevois allait-il passer un très mauvais premier tiers? Que nenni. Le dernier rempart a enchaîné les parades de grande classe durant les 20 premières minutes tandis que ses coéquipiers n'arrivaient pas à se procurer la moindre occasion dangereuse. Tous les joueurs de Langnau – hormis Samuel Erni – ont buté sur Robert Mayer dans la première période. Au total, le gardien genevois a réalisé 23(!) parades, sur 24 tirs concédés.

Arnaud Jacquemet et Cie ont certes tiré à 11 reprises avant la première sirène mais cette statistique est un peu trompeuse. 7 d'entre eux ont eu lieu trois minutes ou moins avant la fin du tiers. Cela signifie que, durant 17 minutes, le GSHC n'a alerté Stéphane Charlin que quatre fois. Bien insuffisant.

Le show Hartikainen

Heureusement pour eux, les Grenat se sont réveillés dans la période médiane. Et Teemu Hartikainen a pris les choses en main. Le Top Scorer finlandais a fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir empêcher son vis-à-vis de lui chiper la rondelle. Il a ensuite transmis à Markus Granlund, qui a égalisé (23e).

Meilleur dans ce tiers – et c'est là tout le paradoxe –, Genève a finalement vu les Emmentalois prendre deux longueurs d'avance. D'abord grâce à un tir en première intention de leur Top Scorer Aleksi Saarela après une sublime passe transversale de Noah Meier (28e). Puis, sur un lancer flottant de la ligne bleue de Phil Baltisberger qui a atterri dans la lucarne de Robert Mayer, masqué (39e). Une réussite qui mettait fin aux espoirs genevois? Pas vraiment puisque, à 0.3 seconde de la deuxième sirène, Vincent Praplan a profité d'un arrêt manqué de Stéphane Charlin pour glisser le puck au fond. Les Aigles n'étaient plus menés que d'une longueur à l'entame de la troisième période.

L'incroyable but gag

Sauf que ce déficit s'est rapidement empiré. À la 43e minute, Dario Rohrbach a réalisé un joli petit solo, s'infiltrant dans la défense des Aigles et trompant Robert Mayer du revers. Treize minutes avant la sirène finale, Langnau pensait avoir pris trois longueurs d'avance mais, après un coach's challenge genevois, la réussite de Julian Schmutz a finalement été annulée pour hors-jeu. Une occasion pour Genève de toujours y croire – surtout qu'à la 54e minute, Tim Berni a réduit la marque d'un tir puissant de la ligne bleue.

Puis est arrivée la dernière minute de jeu. La rondelle est tombée dans la canne de Stéphane Charlin, qui a vu le but vide en face. Le portier emmentalois a tenté sa chance mais il a trouvé Markus Granlund. Le contre a été synonyme d'égalisation, à 40 secondes de la fin du match. Les mauvaises langues diront que le gardien a offert un joli cadeau à sa future équipe.

En prolongation, ce même Granlund a pu tromper Charlin entre les jambes et offrir une victoire qui fait du bien à son équipe.