Plus de peur que de mal pour Aurélien Marti. Quatre jours après sa blessure, le défenseur du Lausanne HC était de retour sur la glace pour la victoire vaudoise face à Langnau lors de l'acte III (4-2). Et il rassure.

Aurélien Marti était de retour dans l'alignement pour l'acte III face à Langnau. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Forcément, quand Aurélien Marti s'est écroulé sur la glace à la 15e minute de l'acte I des play-off face à Langnau, beaucoup de supporters ont dû penser que le défenseur était maudit. Déjà touché un an auparavant lors des quarts de finale face à Davos, le No 7 du LHC avait dû mettre prématurément un terme à sa saison et n'avait pas pu participer à la finale avec son club.

Sauf que le lendemain déjà, des nouvelles rassurantes nous sont parvenues: plus de peur que de mal pour Aurélien Marti, qui n'a pas eu à passer par la case hôpital après son choc et qui avait pu rentrer chez lui après le match. Ce qui sous-entendait fortement qu'il n'y avait pas de commotion cérébrale pour l'arrière vaudois.

Une apparition sur la feuille de match quatre jours plus tard a confirmé cette hypothèse. Aligné durant près de 18 minutes lors de l'acte III, il a pu mettre ses habituelles boîtes aux adversaires et apporté tout son poids dans la défense lausannoise. «Je n'ai pas eu peur et j'ai évolué de manière physique, souligne Aurélien Marti après la victoire de son équipe. Si je ne me sentais pas prêt à donner le maximum, je n'aurais pas joué.»

«Il a fait ce qu'il sait faire de mieux»

Sereinement, le défenseur précise qu'à aucun moment, il n'a repensé à sa mésaventure lors des play-off 2024: «Ce sont simplement des faits de jeu et ce n'est pas de chance. Ça aurait très bien pu m'arriver lors du premier match de la saison.» Et il confirme également que le diagnostic n'était pas une commotion: «Je prends simplement une charge qui me met K.O., développe-t-il. On m'a frappé au mauvais endroit, au mauvais moment.»

Après 48 heures d'observation, Aurélien Marti a pu rechausser les patins et griffer à nouveau la glace. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, qui a dû tirer la corde sur ses défenseurs samedi à Langnau lors de l'acte II. «Il est revenu et nous a apporté de la présence physique, analyse Geoff Ward. Il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a été bon pour dire qu'il était de retour lors de ce match.» Si le Canadien précise également ne pas avoir pensé à Davos l'année dernière, il a surtout été soulagé d'apprendre que la blessure n'était pas si grave.

À l'Ilfis mercredi?

«Dans ma carrière, j'ai vu à plusieurs reprises des gars être assommés par une charge, souligne l'entraîneur du LHC. Et ce n'est jamais plaisant car ils sont sans défense à ce moment. Ça peut être dangereux s'ils tombent la tête la première sur la glace.» Heureusement, rien de tout ça pour Aurélien Marti.

Ainsi, le No 7 lausannois a pu faire son retour dans l'alignement lundi soir. Et, au vu de sa bonne prestation et de son statut dans l'équipe, il devrait enfin vivre son premier match de play-off à l'Ilfis ce mercredi (20h, en live-ticker sur Blick).