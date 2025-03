Lausanne se ressaisit et reprend l'avantage face à Langnau

Lausanne reprend l'avantage dans ce quart de finale. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Après deux prestations moyennes dans ces play-off, Geoff Ward et Lausanne avaient décidé de revenir à ce qui avait fait leur succès durant la saison régulière dans la composition: deux arrières étrangers et quatre attaquants. Finie la formule 5-1, Brendan Perlini devant prendre sa place dans les gradins pour la réception de Langnau. Cela allait-il suffire au LHC pour retrouver son vrai visage et prendre l'avantage dans cette série?

Tout a mal commencé pour le LHC qui, après 53 secondes, était pénalisé une première fois. Si la pression était forte sur la cage de Kevin Pasche, la meilleure action est venue des cannes lausannoises. En contre et trop altruiste, Théo Rochette a préféré faire une passe plutôt que de tenter sa chance – sauf que Damien Riat n'était pas encore arrivé à sa hauteur (2e).

Mais quelques minutes plus tard, le No 90 s'est bien rattrapé. À la suite d'une déviation de Dominik Kahun, l'Emmentalois Harri Pesonen s'est troué et, au lieu de l'intercepter, n'a que ralenti la rondelle. En excellente position, Théo Rochette a pu allumer la lucarne adverse et ouvrir le score (7e).

Cette première période a été marquée par un nouveau power-play des Tigres en fin de tiers. Héroïque, David Sklenicka est parvenu à bloquer deux shoots sur sa présence et ainsi, empêcher Langnau d'égaliser (16e). Si Lausanne menait après 20 minutes, il ne s'était en tout cas pas totalement rassuré.

Théo Rochette a appris de ses erreurs

La deuxième période a commencé sur les chapeaux de roue pour les visiteurs, qui ont inquiété à plusieurs reprises Kevin Pasche. Mais le portier des Lions a élevé son niveau de jeu et a repoussé les actions adverses. Mieux pour le LHC, Jason Fuchs a réalisé un sublime solo pour donner de l'air à son équipe. Loin d'être parfait, le tir du No 14 est passé sous le coude de Luca Boltshauser, à nouveau pas exempt de tout reproche sur cette action (26e).

Les Vaudois allaient-ils enfin dérouler? Pas vraiment puisqu'ils ont écopé de plusieurs pénalités coup sur coup. Pendant 1'08, ils ont même évolué à 3 contre 5 mais ont pu, à nouveau, compter sur leur dernier rempart. À la sortie de la pénalité et pile à la mi-match, Kevin Pasche ne pouvait toutefois rien faire lorsque, à bout portant, Joel Salzberger l'a allumé (2-1).

Le LHC n'a pas eu le temps de trop douté puisque, sept minutes après la réduction du score et à nouveau en box play, Théo Rochette et Damien Riat sont partis en contre. Ayant appris de ses erreurs, le No 90 a, cette fois, décidé de faire tout seul et a trouvé le fond des filets. Juste avant la pause, Lausanne pouvait reprendre deux longueurs d'avance.

Une réduction du score qui fait trembler

Dans le troisième tiers, Langnau poussait logiquement mais, solide défensivement et avec un bon Kevin Pasche, Lausanne ne craquait pas. Mieux pour eux, les Lions ont pu évoluer durant deux minutes avec un homme sur la glace. De quoi donner de l'air à leurs arrières et leur public. Jason Fuchs s'est ensuite offert un penalty, qu'il n'est pas parvenu à transformer (51e).

Feu dans la demeure il y a quand même eu en fin de match lorsque le tir de Vili Saarijärvi a transpercé tout le monde. Très bon depuis le début de cet acte III, Kevin Pasche aurait peut-être pu bloquer ce lancer (55e). Jusqu'au bout, le LHC allait trembler. Enfin, jusqu'à ce que Théo Rochette y aille de son triplé en inscrivant le 4-2 dans la cage vide.

Lausanne a donc remporté ce troisième duel. À nouveau, rien n'a été facile pour les Lions dans cette rencontre. Ils devront âprement se battre mercredi soir à l'Ilfis pour espérer s'offrir un premier puck de série (20h, en live-ticker sur Blick).