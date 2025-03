Des nouvelles rassurantes pour Aurélien Marti

Aurélien Marti a dû être épaulé pour quitter la glace de la Vaudoise aréna. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est une scène que les supporters du LHC n'aiment pas voir. Un an après avoir été blessé lors de l'acte V face à Davos – contact qui l'a vu mettre fin à ses play-off 2024 –, Aurélien Marti s'est à nouveau retrouvé au sol lors du premier match des quarts de finale face à Langnau. Lourdement chargé par Dario Rohrbach à la 15e minute de la rencontre, le défenseur lausannois était groggy. Il a quitté la glace, soutenu par un membre du staff et son coéquipier Andrea Glauser, et n'a plus refait d'apparitions sur son banc. Directement après la rencontre, l'entraîneur Geoff Ward disait n'avoir «aucune nouvelle» de son protégé.

Le lendemain matin, celles-ci se veulent un peu rassurantes. Si l'état de santé d'Aurélien Marti n'est pas encore exactement connu quelques heures après le choc, le No 7 a, selon nos informations, pu passer la nuit chez lui. Mieux, il n'a pas dû passer par la case hôpital et a pu suivre la fin de rencontre de ses coéquipiers depuis les travées de la Vaudoise aréna. Et comme les 9600 spectateurs présents dans l'enceinte lausannoise, il a sans doute été soulagé lorsque Dominik Kahun a offert la victoire aux Lions dans cet acte I.