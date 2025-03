Du côté du LHC, on se contente surtout de la victoire

Le Lausanne HC a remporté le premier point de la série face à Langnau. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Après 20 minutes de jeu, beaucoup de monde dans les gradins de la Vaudoise aréna s'est sans doute dit que le Lion n'allait faire qu'une bouchée du Tigre. Dans son enceinte, Lausanne dominait totalement les débats face à un Langnau qui faisait pâle figure. Les Emmentalois n'ont inquiété qu'à 5 reprises Kevin Pasche lors du premier tiers, contre 22 tirs pour leurs adversaires. La soirée s'annonçait particulièrement longue pour l'arrière-garde bernoise et Luca Boltshauser, son dernier rempart.

Et pourtant, le public a souffert avec ses joueurs lorsque, à deux reprises, Langnau est parvenu à égaliser dans cette rencontre. Les visiteurs ont crânement joué leurs chances sur toutes les actions et, malgré la défaite finale, ils ont prouvé qu'il faudrait compter sur eux dans cette série. «Oui, on a mieux joué avec le puck et créé davantage de chances de buts, sait Antti Suomela. Mais en play-off, ça n'a pas d'importance. Heureusement, on est parvenu à marquer une fois de plus qu'eux et, le plus important, c'est la victoire.»

Une pensée de la part du Top Scorer qui résume assez bien l'état d'esprit lausannois après la rencontre, lors des interviews. Personne ne s'est caché: la manière n'était pas là, le point du succès, oui. «On a pas mal de trucs à améliorer, surtout défensivement», ajoute Théo Rochette.

Un problème de rythme?

Est-ce que, finalement, le fait d'avoir outrageusement dominé le premier tiers n'a pas joué un tour au LHC, qui a eu un excès de confiance lors de la première pause? «C'est difficile à dire, répond Antti Suomela. Il ne faut pas non plus oublier que nous n'avions pas joué depuis deux semaines et c'est un facteur.» Et au-delà du manque de rythme, c'est peut-être aussi la réduction du score à 38 secondes de la deuxième pause qui a fait mal aux Lions.

«Ma foi, ce sont les play-off, avec leurs hauts et leurs bas, analyse Geoff Ward. Nos adversaires ont eu le momentum à la suite de ce 2-1 et ils sont parvenus à revenir dans la rencontre.» Mais jamais Lausanne n'a lâché et est finalement parvenu à s'imposer. «On a prouvé que, pour nous, la bataille n'est jamais terminée», appuie Damien Riat.

«Il va falloir qu'on s'affute… et vite»

Avec ce premier succès, joueurs et supporters peuvent souffler momentanément. Et si, finalement, cette victoire étriquée ne pouvait pas faire du bien au LHC? Lui montrer que, oui, Langnau sera au rendez-vous et il devra donner le meilleur pour s'extirper du piège. «On s'attend à ce qu'aucun soir ne soit facile et que tous les matches soient serrés», explique Antti Suomela.

Seul l'avenir nous dira si samedi, l'acte II sera également tendu dans les deux camps. Ce qui est sûr, c'est que Lausanne veut s'améliorer dans le jeu. «Il va falloir qu'on s'affute, souligne le Finlandais. Et rapidement, car le deuxième match arrive vite.» Favori, le LHC aimerait sans doute bien faire le break dès ce samedi à l'Ilfis.