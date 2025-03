Lausanne a eu chaud mais marque son premier point

Lausanne a remporté l'acte I de son quart de finale des play-off. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

«Il a sonné l'heure… des play-off.» Avant d'aller faire son travail à la Cathédrale, la guette de Lausanne a fait un tour à la Vaudoise aréna pour lancer l'acte I et la série des quarts de finale des play-off entre le LHC et Langnau.

Une rencontre qui a débuté sur les chapeaux de roue pour les Vaudois devant leurs 9600 spectateurs (moins la belle cohorte d'Emmentalois qui ont fait le déplacement). La grande majorité du public – sur ordre de la Section ouest – s'était paré de blanc et/ou de rouge. Un dress-code qui prendra fin à la fin des play-off seulement.

Mais pour en revenir à la glace donc, Damien Riat a fait chavirer son enceinte après à peine 21 secondes de jeu. Le No 9 était au centre après une passe d'Antti Suomela et pu tromper d'emblée Luca Boltshauser. De quoi lancer parfaitement les Lions dans ces play-off.

Sauf que cette réussite a installé un rythme un peu étrange dans cette rencontre. Sans se montrer non plus exceptionnel, les Vaudois n'ont pas laissé leurs adversaires respirer dans ce premier tiers (22 tirs à 5). Malgré deux power-play, ils ne sont pas parvenus à doubler la mise. Par contre, la mauvaise nouvelle est que, dans cette période initiale, les Lions ont perdu leur défenseur Aurélien Marti, apparemment touché à la tête après un contact et obligé de sortir (15e).

L'hommage à Claude Verret

Rapidement dans le deuxième tiers, le LHC s'est rassuré. À la suite d'une pénalité différée, Antti Suomela a pris la place de Kevin Pasche. Lancé, le Finlandais a débarqué au deuxième poteau pour reprendre un tir dévié de Joël Genazzi (24e). Cinq minutes plus tard, toute la patinoire se levait pour rendre un bel hommage à Claude Verret, légende du club décédée le matin même.

Alors que Lausanne maîtrisait sa partition, ils ont vu Langnau réduire la marque à 38 secondes de la fin du tiers intermédiaire. L'inépuisable Pascal Berger a pu profiter d'un premier arrêt mal capté par Kevin Pasche pour pousser la rondelle au fond. Et si les Emmentalois revenaient de nulle part?

Coach's challenge infructueux

Et oui, puisqu'au début du troisième tiers et après un bon travail de Samuel Erni, Claudio Cadonau a égalisé pour les Emmentalois (44e). Un but qui a fait s'enflammer la partie. Dans la foulée, Théo Rochette a redonné l'avantage à son équipe (46e). Y avait-il hors-jeu au début de l'action? Les Tigres y ont cru et ont pris un coach's challenge, infructueux. Pourtant, moins d'une minute plus tard et à 4 contre 5, ils sont parvenus à recoller au score, à nouveau grâce à Pascal Berger.

Qu'est-ce que cette partie pleine de rebondissements allait encore nous réserver? En difficulté jusqu'à présent, Domink Kahun a parfaitement plongé au deuxième poteau pour redresser une passe d'Andrea Glauser et permettre au LHC de reprendre les devants (50e). Il a ensuite réussi à tenir lors d'une période d'infériorité numérique, malgré la pression adverse.

Ainsi, malgré s'être fait peur, Lausanne remporte le premier point de cette série de quarts de finale. Mais les Vaudois l'ont bien compris: ils devront compter sur leur adversaire dans ce duel, qu'il ne faudra pas prendre comme une partie de plaisir.