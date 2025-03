Demandez le mode d'emploi des play-off 2025! Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les play-off, c'est quoi?

Commençons par le commencement. Qu'est-ce que les play-off, ce terme barbare et anglais? Huit des quatorze meilleures équipes de Suisse s'affrontent, au terme de la saison régulière, pour déterminer qui sera le champion. Pour simplifier (et donc, on va sauter la case «play-in»), le premier affronte le huitième, le deuxième face au septième, etc. Au niveau du format, cela se joue en quarts, demies puis finale. L'équipe qui remporte les quatre premiers matches de sa série accède au tour suivant.

Comment peut se gagner un match?

En cas d'égalité au terme des 60 minutes du temps réglementaire, les deux équipes se disputent des prolongations selon le système de mort subite: tant qu'un joueur n'a pas marqué, on continue de jouer. Les périodes en prolongations durent 20 minutes chacune. Cela permet de voir des rencontres se disputer jusqu'au bout de la nuit, comme ce fut le cas l'année dernière lors de l'acte II entre Fribourg et Lausanne. Fin du match? 0h39.

Quelles sont les affiches?

Lausanne (1er) - Langnau (8e)

Zurich (2e) - Kloten (7e)

Berne (3e) - Fribourg (6e)

Zoug (4e) - Davos (5e)

En demi-finales, le mieux placé affrontera le moins bien placé.

Qui sont les favoris?

En terminant premier de la saison régulière, le Lausanne HC (qui n'a jamais remporté le trophée de son histoire) est le grand favori de ces play-off. Mais le finaliste de la dernière édition n'est pas le seul à pouvoir prétendre au titre. Zurich et Berne sont également bien placés, tandis que Fribourg, depuis son changement d'entraîneur en décembre, est la meilleure équipe sur cette période.

Comment voir les matches?

Tous les matches des play-off seront diffusés sur la chaîne MySports, moyennant un abonnement. Pour ce qui est de la gratuité, les chaînes Léman Bleu, La Télé et TeleBielingue vont diffuser 23 matches, dont la finale en intégralité.

Tous les matches de Lausanne et Fribourg sont également disponibles en live-ticker sur notre site Internet et/ou notre application mobile.