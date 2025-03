Lars Leuenberger: «Mes voisins et amis sont fans du SCB»

L'affiche des quarts de finale entre Berne et Fribourg est particulière à plus d'un titre pour Lars Leuenberger, coach des Dragons. Titré avec les Ours, le technicien compte bien inverser l'histoire.

Lars Leuenberger a connu les deux côtés de la rivalité berno-fribourgeoise. Photo: Logan Romanens

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les destins de Berne, Fribourg et Lars Leuenberger sont liés depuis trente ans maintenant. Joueur dans la capitale entre 1994 et 2000, le Saint-Gallois a remonté la Sarine de quelques kilomètres pour patiner sous le maillot des Dragons entre 2000 et 2002. De 2006 à 2020, il a gravi les échelons dans le coaching staff des Ours jusqu'à remporter deux titres nationaux. Un comme assistant (2013) et un second comme entraîneur principal (2016). Depuis décembre dernier, il a repris avec brio le destin de Fribourg Gottéron où il a paraphé un contrat pour trois saisons supplémentaires comme assistant de Roger Rönnberg.

Ce quart de finale n'a donc rien d'anodin pour lui. «Nous aurions pu jouer contre Zurich où mon frère, Sven, est directeur sportif, sourit-il. Cela aurait aussi été une affiche intéressante. Mais c'est sûr que pour moi, jouer le CP Berne, c'est quelque chose de spécial.» Ce d'autant plus que son fils, Luis, évolue dans le mouvement juniors des Ours. «Depuis que l'affiche est connue, il n'y a pas que les journalistes qui me parlent de cette série. J'ai beaucoup d'amis dont les enfants jouent également au SCB et ils sont forcément fans du club et mes voisins aussi... Mais depuis que je suis à Fribourg, je crois qu'ils commencent à bien aimer les Dragons (rires).»

«Fribourg n'est plus le petit frère»

Si son voisinage lui rappelle cette rivalité, Lars Leuenberger a des souvenirs bien plus ancrés des derbies des Zähringen. «Lorsque j'ai débarqué à Fribourg, j'affrontais mes amis qui étaient encore là-bas. C'était vraiment très particulier.» Aujourd'hui, il a forcément encore des attaches dans l'équipe, mais forcément un peu moins. «Je me suis occupé de joueurs comme Tristan Scherwey, Joel Vermin ou Sami Kreis en juniors déjà, se souvient-il. C'est une fierté de voir que tu as aidé des joueurs à atteindre ce niveau. Et de les affronter aujourd'hui, cela amène encore un petit côté sympa.»

En 2013, sur la route du titre, il avait justement à ses côtés Joel Vermin, Tristan Scherwey... et Christoph Bertschy, aujourd'hui joueur des Dragons. «Avec la victoire à la clé, c'est sûr que cette qualification face à Fribourg précédemment a un peu moins de place dans ma mémoire, admet-il. Mais j'ai forcément quelques images qui me reviennent dans cette ancienne patinoire de Fribourg. Ce qui m'importe, c'est que c'est à nous d'inverser le cours de cette histoire, justement.»

Ces dernières années, Lars Leuenberger a vu le changement dans l'organisation fribourgeoise. «Il suffit de voir la patinoire où nous nous trouvons, précise-t-il en montrant les gradins de la BCF Arena. Aujourd'hui, je n'ai plus l'impression que Fribourg est le petit frère du 'grand' SCB. Toute l'organisation est devenue beaucoup plus professionnelle et l'équipe bien meilleure. Le travail accompli ces dernières années est impressionnant.»

«Il n'y a rien de plus beau»

Suffisant pour venir à bout de Berne lors de ce quart de finale? «Si tu ne regardes que le passé, ce n'est pas Fribourg le favori, c'est sûr. Mais j'ai tout de même l'impression que nous n'avons pas à nous cacher lorsque l'on regarde les duels face à eux cette saison. C'était toujours extrêmement serré. Lorsque je pense à ces matches, je me dis qu'il n'y a rien de plus beau que de disputer un derby dès les quarts de finale des play-off.»

Quelles sont les clés, de son point de vue, pour terrasser les Ours? «Depuis que Jussi Tapola entraîne cette équipe, il y a eu une sacrée progression, précise le technicien des Dragons. Nous savons exactement où nous avons une chance de faire la différence, mais il ne faut pas compter sur moi pour révéler notre plan ici (rires). Mais si nous arrivons à générer de la vitesse tout en garde, je pense que c'est là que nous sommes meilleurs.» À voir si Lars Leuenberger arrive à imposer son plan de match à son rival finlandais.