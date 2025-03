«Avant la Coupe Spengler, on avait les chocottes»

Gerd Zenhäusern était invité à Cold Facts. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il reste un moment tapi dans l'ombre. Il écoute attentivement les réponses de John Fust, son homologue lausannois et, pourquoi pas, son adversaire en demi-finales des play-off. Mais pour cela, Gerd Zenhäusern et Fribourg devront d'abord prendre le dessus sur Berne dans la série qui débute ce vendredi dans la capitale.

Juste après le directeur sportif du LHC, c'est au tour de celui de Gottéron de prendre place au micro de Cold Facts. Pour un épisode spécial, le podcast 100% hockey a pris possession de la Brasserie Dr. Gab's, son partenaire, à Puidoux. Durant presque deux heures, le joueur de Bienne Johnny Kneubuehler, l'ancien de Genève et Lausanne Benjamin Antonietti ainsi que les directeurs sportifs John Fust, Gerd Zenhäusern et Marc Gautschi (Genève) se sont succédé pour répondre aux questions de notre journaliste Grégory Beaud et de son acolyte Jean-Fred Debétaz (Keystone-ATS).

Trois jours avant le début de «ses» play-off, Gerd Zenhäusern s'est quelque peu étendu sur la saison digne de montagnes russes de Fribourg. Voici un condensé des meilleurs moments.

Il y a quelques minutes, John Fust était à ta place et lui n'a connu son adversaire en play-off qu'au dernier moment. Ça change vraiment quelque chose?

Oui, je pense que c'est agréable de savoir si qui on doit se focaliser pour se préparer au mieux. Par contre, le désavantage qu'on avait, c'est que Lausanne a pu préparer ses play-off depuis plusieurs semaines. Nous, on a dû batailler jusqu'à la fin pour atteindre ce top 6.

Revenons en arrière. En début de saison, c'était compliqué pour Gottéron, avant un changement radical en décembre. Tu t'attendais à finir dans le top 6?

Non (sourire). Au mois de décembre, c'était la galère. Déjà, le début de saison était difficile à vivre parce qu'on avait opté pour un changement assez critiqué. Il fallait s'y attendre. Mais jamais de la vie on pensait que ça partirait aussi mal que ça et qu'on arriverait à surmonter ces défis. Dès que des signaux montraient que ça allait mieux, on rechutait. On a dû tirer la sonnette d'alarme et changer quelque chose. À ce moment, on ne pensait pas à atteindre le top 6 mais à gentiment remonter au classement.

Puis, il y a eu l'arrivée de Lars Leuenberger et la victoire en Coupe Spengler. Est-ce que l'équipe s'est vraiment construite là-bas?

Ça nous a donné un bon coup de boost. On est allé aux Grisons avec les chocottes. Il y avait de la tension. Ensuite, on a affronté Davos et on a senti cette espèce d'énergie positive qui était là. Finalement, on a décroché une coupe qu'on voulait absolument aller chercher, nous qui n'avions rien gagné dans l'histoire du club.

À Fribourg, on sait que les émotions peuvent être très hautes et très basses. Toi, personnellement, comment tu as vécu cette saison et, plus globalement, la pression populaire?

Ce n'est jamais évident de changer des choses, d'être persuadé que ça va aller dans le bon sens et que ça ne fonctionne pas. Ce qui m'a le plus affecté, ce sont les critiques personnelles et qui ne touchent pas mon travail ou mes décisions. Je sais comment le gérer mais il y a des gens autour de moi. Ce n'est pas agréable quand tes enfants vont à l'école et reviennent en pleurs… Mais ça fait partie du métier et on doit les protéger, leur dire que ce n'est pas grave.