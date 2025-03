Théo Rochette, premier héros lausannois dans ces play-off

Théo Rochette a été le héros de la soirée côté LHC. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Le Lausanne HC respire. Même si les Lions n'ont pas été impériaux lors de l'acte III face à Langnau ce lundi à la Vaudoise aréna, ils ont repris l'avantage dans leur série. Cette rencontre était l'occasion pour Geoff Ward de repasser à deux défenseurs étrangers, tandis qu'Aurélien Marti a effectué son retour sur la glace après sa blessure lors du premier match.

Mais c'est Théo Rochette qui s'est le plus mis en évidence, inscrivant un triplé dans cette rencontre – son premier en tant que hockeyeur professionnel. On revient sur les faits marquants de cette soirée.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Théo Rochette est un joueur qui apprend de ses erreurs, à n'en pas douter. En tout début de match et en box play, il a tenté une passe à Damien Riat sur un contre – ce qui n'a rien donné. À la 37e minute, la même situation s'est produite: «J'ai repensé à cette première action et je me suis dit que, cette fois, je n'allais pas refaire la même chose.» Un tir qui a trouvé la lucarne. De manière plus globale et avec trois buts, le Canado-Suisse a été la star de la soirée.

⭐⭐

Le défenseur tchèque le promet: il n'a pas d'hématomes après la rencontre. Pourtant, David Sklenicka a bloqué quatre tirs durant cette rencontre et a été des plus précieux lors des périodes d'infériorité numérique lausannoise (et il y en a eu). Le Tchèque a prouvé à Geoff Ward qu'il avait pris la bonne décision en l'alignant.

⭐

Des premières interrogations commençaient à s'élever autour de Kevin Pasche, loin d'être à son niveau lors de ses deux premières sorties dans ces play-off. Le portier lausannois a fait taire les critiques en réalisant une très bonne performance (94,29% d'arrêts) et en réalisant des parades décisives. Même s'il n'a pas été impérial sur le deuxième but emmentalois, il s'est bien rassuré.

L'action de la soirée

Oui, sur le 3-1, Jason Fuchs a été grandement aidé par Luca Boltshauser – qui s'est à nouveau troué dans cette série. Mais avant son tir, quel solo du No 14! Il a récupéré le puck à l'entrée de la zone et a slalomé entre les Emmentalois avant d'armer son shoot. De toute beauté.

L'info de la soirée

Il est coutume, le jour de son anniversaire, de recevoir des cadeaux. De son côté, Antti Suomela, pour ses 31 ans, a préféré en faire un à Théo Rochette. Alors que la cage était vide et qu'il aurait pu tenter sa chance de très loin, le Finlandais a préféré faire la passe à son coéquipier qui, de son côté, ne s'est pas fait prier pour lancer depuis sa propre zone de défense. Avec de la précision.

Le flop du match

Harri Pesonen s'est rappelé pour une soirée aux bons souvenirs des supporters lausannois. Incapable de contrôler la rondelle sur le premier but, le Finlandais de Langnau l'a également perdue avant le 3-1. Ses mauvaises décisions ont coûté très cher aux Tigres. Et même offensivement, tout n'a pas été rose pour le capitaine emmentalois, qui a, par exemple, tergiversé alors qu'il était en bonne position et n'a pas osé tirer.

La phrase de la soirée

« «Trois défenseurs ont disputé plus de 30 minutes lors de l'acte II à Langnau. Le but de mettre deux arrières étrangers était de réduire le temps de glace de ces gars.» Geoff Ward, entraîneur du LHC »

L'image de la soirée

Photo: Getty Images

Pas rancunier le LHC. Alors que les Lions ont écopé de 11 pénalités mineures, ils ont quand même accepté de soigner l'arbitre assistant Sébastien Duc, visiblement touché à la main durant la rencontre. Ce que la photo de Getty Images ne montre pas, ce sont les sifflets de la Vaudoise aréna au moment où l'image a été montrée au vidéotron.