Au minimum un match de suspension contre Simas Ignatavicius

Le 2-1 de Genève-Servette lors de l'acte V du quart de finale face à Lausanne était bel et bien illicite. Sur l'action, le Lituanien à licence suisse Simas Ignatavicius a réalisé un slew-footing sur le défenseur vaudois Fabian Heldner. Dans la foulée et avec son adversaire à terre, le Genevois a pu inscrire un but qui a fait tourner le match.
Mais pas dans le sens des Aigles puisque, après la rencontre, Jason Fuchs nous a avoué que cette action avait donné de l'énergie aux visiteurs, qui se sont finalement imposés (2-3). Quant à Geoff Ward, il a rappelé l'importance de la sécurité: «Notre ressource la plus importante, ce sont les joueurs. On en a des impressionnants dans ce championnat et, même quand les émotions sont fortes comme en play-off, les règles doivent les protéger. Tout le monde essaie de faire de son mieux, mais parfois les gens ne voient pas certaines choses.» Cela a été le cas des arbitres ce dimanche.
Sauf que Simas Ignatavicius a été rattrapé par la patrouille. Ce lundi et avant 10h, la Ligue a informé qu'une enquête avait été ouverte contre le No 80 du GSHC, pour slew-footing. Ce qui confirme que le but n'aurait jamais dû être accordé. En plus de cela, l'attaquant de 18 ans a été suspendu au minimum un match. Cela signifie qu'il ne sera pas présent sur la glace mardi, lors de l'acte VI potentiellement décisif entre Genève et Lausanne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42