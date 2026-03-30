Au minimum un match de suspension contre Simas Ignatavicius

Genève-Servette va devoir évoluer sans son talent aux origines lituaniennes pour l'acte VI. Face à Lausanne et sur le 2-1 dimanche, Simas Ignatavicius a réalisé un slew-footing.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le 2-1 de Genève-Servette lors de l'acte V du quart de finale face à Lausanne était bel et bien illicite. Sur l'action, le Lituanien à licence suisse Simas Ignatavicius a réalisé un slew-footing sur le défenseur vaudois Fabian Heldner. Dans la foulée et avec son adversaire à terre, le Genevois a pu inscrire un but qui a fait tourner le match.

Mais pas dans le sens des Aigles puisque, après la rencontre, Jason Fuchs nous a avoué que cette action avait donné de l'énergie aux visiteurs, qui se sont finalement imposés (2-3). Quant à Geoff Ward, il a rappelé l'importance de la sécurité: «Notre ressource la plus importante, ce sont les joueurs. On en a des impressionnants dans ce championnat et, même quand les émotions sont fortes comme en play-off, les règles doivent les protéger. Tout le monde essaie de faire de son mieux, mais parfois les gens ne voient pas certaines choses.» Cela a été le cas des arbitres ce dimanche.

Sauf que Simas Ignatavicius a été rattrapé par la patrouille. Ce lundi et avant 10h, la Ligue a informé qu'une enquête avait été ouverte contre le No 80 du GSHC, pour slew-footing. Ce qui confirme que le but n'aurait jamais dû être accordé. En plus de cela, l'attaquant de 18 ans a été suspendu au minimum un match. Cela signifie qu'il ne sera pas présent sur la glace mardi, lors de l'acte VI potentiellement décisif entre Genève et Lausanne.