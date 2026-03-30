DE
FR
Genève - Lausanne: Le 2-1 du GSHC est entaché d'une grosse faute
0:56
Slewfoot de Simas Ignatavicius:Genève - Lausanne: Le 2-1 du GSHC est entaché d'une grosse faute

Son but était bien illicite
Au minimum un match de suspension contre Simas Ignatavicius

Genève-Servette va devoir évoluer sans son talent aux origines lituaniennes pour l'acte VI. Face à Lausanne et sur le 2-1 dimanche, Simas Ignatavicius a réalisé un slew-footing.
Publié: il y a 10 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
1/2
Le 2-1 de Simas Ignatavicius lors de l'acte V était bien illicite.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Le 2-1 de Genève-Servette lors de l'acte V du quart de finale face à Lausanne était bel et bien illicite. Sur l'action, le Lituanien à licence suisse Simas Ignatavicius a réalisé un slew-footing sur le défenseur vaudois Fabian Heldner. Dans la foulée et avec son adversaire à terre, le Genevois a pu inscrire un but qui a fait tourner le match.

Mais pas dans le sens des Aigles puisque, après la rencontre, Jason Fuchs nous a avoué que cette action avait donné de l'énergie aux visiteurs, qui se sont finalement imposés (2-3). Quant à Geoff Ward, il a rappelé l'importance de la sécurité: «Notre ressource la plus importante, ce sont les joueurs. On en a des impressionnants dans ce championnat et, même quand les émotions sont fortes comme en play-off, les règles doivent les protéger. Tout le monde essaie de faire de son mieux, mais parfois les gens ne voient pas certaines choses.» Cela a été le cas des arbitres ce dimanche.

À lire aussi sur Genève-Servette
Le 2-1 de Genève-Servette a été inscrit de manière illicite
Avec vidéo
play-off 2026
Suspension à venir?
Le 2-1 de Genève-Servette a été inscrit de manière illicite
Kevin Pasche fait mentir les chiffres
Avec vidéo
Les trois étoiles
Genève - Lausanne: Acte V
Kevin Pasche fait mentir les chiffres

Sauf que Simas Ignatavicius a été rattrapé par la patrouille. Ce lundi et avant 10h, la Ligue a informé qu'une enquête avait été ouverte contre le No 80 du GSHC, pour slew-footing. Ce qui confirme que le but n'aurait jamais dû être accordé. En plus de cela, l'attaquant de 18 ans a été suspendu au minimum un match. Cela signifie qu'il ne sera pas présent sur la glace mardi, lors de l'acte VI potentiellement décisif entre Genève et Lausanne.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      Genève Servette HC
      Genève Servette HC