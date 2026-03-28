Des échauffourées ont éclaté à la Vaudoise aréna

L'après-match de l'acte IV entre Lausanne et Genève a été marqué par des bagarres entre supporters des deux camps. La police a dû intervenir au sein même de la patinoire et faire usage de spray au poivre.

Matthias Davet Journaliste Blick

Devant le vestiaire du Lausanne HC et alors que le match était terminé depuis plusieurs minutes, il était possible d'entendre les supporters des deux camps s'invectiver à coups de chants. Jusqu'ici, tout ce qu'il y a de plus banal dans un derby lémanique.

Sauf que, une trentaine de minutes après la fin de la rencontre, une détonation s'est fait entendre, sans doute le résultat d'un pétard. En sortant sur le banc des Lions, on observe alors des supporters de Genève-Servette en train d'échanger des mots (très peu doux) avec des Lausannois situés à la hauteur du Bar des Lions.

Tout a dégénéré au moment où certains ultras grenat ont profité d'une porte située derrière la cabine de chronométrage pour forcer le passage et se retrouver nez à nez avec certains fans vaudois. Des coups ont été donnés, une cagoule a été arrachée et des objets ont volé. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre, spray au poivre à la main, pour que les ultras des deux camps fassent demi-tour. Les Genevois en direction de leurs cars et les Lausannois vers leur secteur.

Quelques instants plus tard, une poignée de Grenat téméraires ont tenté de revenir à la charge mais, mais ils ont été repoussés par les sprays au poivre de la police. Finalement, les supporters genevois ont pris la direction du bout du Léman et les Vaudois sont rentrés chez eux.

En dehors de la glace, cette série vient de basculer dans une autre dimension. À voir dès dimanche aux Vernets comment les acteurs vont réagir. Il se peut toutefois que ce ne soit pas la fin des affrontements entre supporters genevo-lausannois.