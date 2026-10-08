Anttoni Honka, le magicien qui enchante Ajoie

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sans lui faire injure, Jesse Zgraggen n'est pas le défenseur le plus doué avec le puck qui puisse exister dans le petit monde du hockey sur glace. Le costaud natif de l'Alberta est un joueur d'impact, qui aime gagner des duels à l'épaule et «hit hard». Alors, être associé en défense à l'artiste Anttoni Honka dans la première ligne du HC Ajoie pourrait presque le pousser à être spectateur des actions, lorsque le soyeux Finlandais effectue une de ces fameuses percées vers l'avant, le puck collé à la canne. L'homme fort Jesse Zgraggen reste en arrière pour garder la baraque, tandis que son capitaine s'élance sabre au clair vers le but adverse pour faire mal à l'adversaire grâce à sa technique. Difficile de trouver un duo plus complémentaire que ces deux-là: le dur et le magicien!

«Il sait tout faire»

«Ce gars est incroyable... Et encore, vous le voyez en match, mais nous, on le voit tous les jours à l'entraînement! Il est partout sur la glace. Je le regarde, je le perds de vue une fraction de seconde et il n'est déjà plus là. Il patine tellement bien qu'il peut se déplacer sans que personne le remarque.Vraiment, il est exceptionnel», s'émerveille Jesse Zgraggen, qui en a pourtant vu passer d'autres dans sa riche carrière. «Ce qui est bluffant, c'est qu'il sait tout faire.» N'est-ce pas perturbant pour un joueur de devoir de partager la glace avec un génie capable des fulgurances les plus folles? «Non. Au contraire. Ses qualités rendent la tâche plus facile plus moi», assure le Canadien.

Déjà six buts cette saison!

La saison dernière, Anttoni Honka avait compilé 36 points (9 buts, 27 assists) en 51 matches. Cette année, il tourne à plus d'un point par rencontre, avec ses six buts et quatre passes décisives en neuf matches. Le système choisi par Ville Peltonen lui permet de mettre ses qualités en valeur et il rend cette confiance en retour en se montrant décisif, comme dimanche dernier à Voyeboeuf. Mené 1-3 par Lugano, le HCA a égalisé à 3-3 grâce à un doublé de son capitaine, les deux fois en jeu de puissance. Non seulement Anttoni Honka marque, mais il le fait dans des moments importants. Et que dire de son but exceptionnel contre le CP Berne, d'un geste technique à la Pavel Datsyuk, pour rester dans le domaine des artistes?

Pour parler de cette merveille, Jesse Zgraggen n'a plus de mots. «Qu'il puisse marquer des buts incroyables, on le savait. Mais le voir comme ça de près... Je pense aussi que notre système cette saison le met bien en valeur. Il a davantage de possibilités d'attaquer le but adverse, il joue beaucoup plus vers l'avant. Et vu que sa vitesse de patinage lui permet de faire des différences, tout le collectif en profite.»

Valentin Pilet est lui aussi admiratif

Un autre de ses coéquipiers est lui aussi bluffé par le talent du Finlandais et n'hésite pas à le dire, s'amusant de ses propres limites techniques au passage. «Ah mais je le reconnais volontiers, Anttoni est tellement à l'aise avec le puck que vous avez l'impression que c'est facile pour lui. Et pour moi, ça en devient presque énervant», rigole franchement Valentin Pilet, lequel aurait adoré naître avec les mains en or de son coéquipier.

Celles du Nord-Vaudois sont plutôt du genre à distribuer les pains que les caviars, mais il ne s'en offusque pas. «On a chacun nos qualités. Mais avec Anttoni, tu remarques tout de suite que c'est un joueur spécial. Que tu connaisses le hockey ou non, que tu viennes à la patinoire pour la première fois ou que tu sois dans le milieu depuis vingt ans, tu vois tout de suite que c'est un joueur spécial, qui sort de la norme.» Un joueur qui fait se lever les fans. Et qui, contrairement à un défenseur offensif comme Rodwin Dionicio, n'est pas du genre à manquer de discipline ou à négliger une tâche de l'ombre pour briller dans la lumière.

Les gens doués pouvant céder à la tentation d'en faire un peu moins que les autres, le défenseur finlandais est-il tout de même du genre à tricher un peu à l'entraînement et à se reposer sur son seul talent? «Mais même pas!», assure Valentin Pilet. «C'est un coéquipier exemplaire, qui bosse dur, et qui est très bien intégré à l'équipe.» La preuve, il a été nommé cet été capitaine pour sa troisième saison dans le Jura. «Et c'est un très bon capitaine, qui montre l'exemple.»

Un standard très élevé

Son talent est d'ailleurs tel qu'il pourrait jouer sans problème à n'importe quelle place sur la glace. «C'est sûr qu'il pourrait jouer à chaque position. Il n'y a qu'à voir la qualité de son shoot... Mais en tant que défenseur, je suis très content qu'il le soit aussi. On peut toujours s'inspirer d'un gars comme lui et, surtout, on peut toujours compter sur lui. Ce qui m'impressionne particulièrement avec lui, c'est que lorsqu'il est dans un moins bon jour, son standard reste très haut. Un mauvais match pour lui, c'est un bon match pour beaucoup de joueurs...», sourit Valentin Pilet.

D'où la question, légitime: est-il le meilleur joueur de National League? Erik Brännström et Jesse Puljujärvi ont également des arguments à faire valoir dans cette bataille symbolique, mais les coéquipiers d'Anttoni Honka ont choisi leur favori. «Pour moi, oui, c'est lui le meilleur. Parce qu'il est complet. Après, chacun a son avis. Mais je vote Anttoni», assure Valentin Pilet.

Son talent va en faire un joueur libre très convoité

Même si la saison vient à peine de commencer, le fait est que le génie de Jyväskylä est en fin de contrat dans quelques mois. La présence de son frère Julius, arrivé cet été, est un bel argument pour prolonger, mais les offres vont inévitablement arriver sur le bureau de son agent. La révélation par Blick de la présence d'un scout de Tampa Bay dimanche face à Lugano a d'ailleurs terrorisé plusieurs fans du HCA, qui tiennent plus que tout à leur capitaine et craignent de le voir porter un autre maillot. Pour l'heure, rien n'a filtré et la seule réalité est la suivante: Anttoni Honka est le capitaine du HC Ajoie et, à Porrentruy, le bonheur se conjugue au présent.