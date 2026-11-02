Ajoie et Lausanne: la double chute

Quelles équipes sont en réussite? Et qui n'est pas aidé par la chance? La 4e édition du Power-Ranking hebdomadaire de Blick vous donner un autre regard sur le championnat de National League.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cinq victoires de suite, dont un 4-0 à Kloten: les ZSC Lions restent intouchables, en tête du classement comme de notre Power Ranking (87 points sur 100). Zoug se rapproche (84 points) et grimpe du 12e au 5e rang au classement grâce à trois victoires, dont un 8-1 à Berne et un 7-2 contre Lugano. Avec seulement 13 matches joués, les Zougois ont le 2e meilleur total de points par match. Fribourg prend la 3e place de notre classement, malgré deux défaites. Le grand perdant de la semaine est Lausanne, qui recule du 9e au 12e rang après un 3-9 à domicile contre les Langnau Tigers. Et Genève-Servette, 3e au classement, n'est que 9e chez nous. La National League fait désormais une pause jusqu'au 11 novembre.

Le focus de la semaine

Genève-Servette, 3e avec les moyens du bord. 3e au classement, 9e de notre Power Ranking. Après quatre défaites de suite, Genève-Servette a enchaîné trois victoires, toutes par un but d'écart: 2-1 après prolongation à Rapperswil, 1-0 à Fribourg et 3-2 contre Bienne. De quoi remonter du 6e au 3e rang au classement. Mais le jeu n'a pas suivi: sur ces trois matches, les Grenat n'ont obtenu que 45% des xG à 5 contre 5, et ce chiffre est de 44,7% sur les cinq derniers matches (12e de la ligue). Avec le nombre élevé de blessés, nous pouvons qualifier ces victoires d'heureuses.

Sur la saison, ils sont légèrement sous l'équilibre (49,6%, 8e) et leur différence de buts à 5 contre 5 est négative (34-36). Le powerplay (18%, 12e) n'apporte pas grand-chose, et les gardiens sont dans la moyenne. Ce n'est pas non plus une affaire de chance: le PDO est de 99,9. Genève sait gagner les matches serrés, et ça compte au classement. Mais pour rester sur le podium, il faudra davantage de jeu... et surtout le retour de certains blessés après la pause de l'équipe nationale.

Les équipes qui interpellent

Lausanne HC, 12e (-3). Score: 33/100.

Lausanne a pris une claque à domicile contre les SCL Tigers (3-9), puis perdu à Lugano (0-4), avant de battre Davos après prolongation (3-2). Le LHC recule du 4e au 8e rang au classement et du 9e au 12e chez nous, avec 20 matches joués, le plus grand total de la ligue. Le powerplay est désormais le pire de National League (14,1%): à 5 contre 4, Lausanne a marqué 8 buts pour 13 attendus. Mais la malchance n'explique pas tout. Le jeu à 5 contre 5 se dégrade, avec 43,1% des xG sur les cinq derniers matches (13e), contre 47,8% la semaine passée. À 5 contre 5, les Vaudois ont encaissé 51 buts pour 42,6 attendus, le 2e plus mauvais total derrière Kloten, et les gardiens (11e) n'apportent pas de marge.

HC Ajoie, 13e (-3). Score: 29/100

Ajoie a perdu à Kloten (4-7) et contre Berne (1-4), avant de se reprendre à Rapperswil (4-2). Les Jurassiens reculent d'un rang au classement (9e) et de trois chez nous (13e). Le jeu à 5 contre 5 est le plus faible de la ligue (41,9% des xG), et la tendance aussi (40,5% sur les cinq derniers matches, 14e). À 5 contre 5, Ajoie a concédé 44,9 buts attendus, le plus gros total de National League. Les points viennent d'ailleurs: le 5e powerplay (27,5%) et la 3e meilleure finition de la ligue. Une efficacité précieuse, mais difficile à tenir sur la durée sans davantage de jeu.

Rapperswil, 10e (+2). Score 36/100

Rapperswil a perdu ses trois matches, dont deux après prolongation ou aux tirs au but (1-2 contre Genève, 3-4 à Davos), puis 2-4 contre Ajoie. Les Lakers gagnent pourtant deux rangs chez nous (10e). D'abord parce que Lausanne et Ajoie ont chuté, ensuite parce que le jeu tient: 50,6% des xG à 5 contre 5 sur les cinq derniers matches (7e). Le problème est ailleurs: les gardiens (12e) et le boxplay (70,7%, 13e). En infériorité, Rapperswil a encaissé 18 buts pour 13,7 attendus. Avec un PDO de 97,3, le 2e plus bas de la ligue, la chance devrait finir par tourner.

Davos, 11e (+2). Score 35/100

Davos a perdu à Fribourg (1-3), battu Rapperswil aux tirs au but (4-3), puis perdu à Lausanne après prolongation (2-3). Les Grisons reculent d'un rang au classement (10e), mais remontent du 13e au 11e rang chez nous. Signe encourageant: la tendance remonte, avec 45,1% des xG sur les cinq derniers matches, contre 41% la semaine passée. Les gardiens (4e) et le boxplay (79,6%, 4e) restent solides. Mais l'attaque coince toujours: à 5 contre 5, Davos a marqué 31 buts pour 36,9 attendus, la plus faible finition de la ligue, et le powerplay (15,7%) n'est que 13e.

Et les autres Romands?

Fribourg-Gottéron, 3e (=) . Les Dragons ont battu Davos (3-1), avant de perdre à Langnau (2-4) et contre Genève-Servette (0-1). Ils glissent du 5e au 7e rang au classement, mais montent au 3e rang de notre Power Ranking. Ils ont le meilleur boxplay de la ligue (85,9%) et les 2es meilleurs gardiens. Le powerplay (31%, 2e) reste très efficace, mais il doit beaucoup à la réussite: à 5 contre 4, Gottéron a marqué 20 buts pour 12,2 attendus. Bon signe: la tendance remonte, avec 49,1% des xG sur les cinq derniers matches, contre 44,5% la semaine passée. Le bémol, toujours le même: à 5 contre 5, Fribourg tire moins que ses adversaires (47% des tentatives, 11e).

. Les Dragons ont battu Davos (3-1), avant de perdre à Langnau (2-4) et contre Genève-Servette (0-1). Ils glissent du 5e au 7e rang au classement, mais montent au 3e rang de notre Power Ranking. Ils ont le meilleur boxplay de la ligue (85,9%) et les 2es meilleurs gardiens. Le powerplay (31%, 2e) reste très efficace, mais il doit beaucoup à la réussite: à 5 contre 4, Gottéron a marqué 20 buts pour 12,2 attendus. Bon signe: la tendance remonte, avec 49,1% des xG sur les cinq derniers matches, contre 44,5% la semaine passée. Le bémol, toujours le même: à 5 contre 5, Fribourg tire moins que ses adversaires (47% des tentatives, 11e). Bienne, 8e (-1). Bienne a perdu aux tirs au but à Ambri (3-4), battu Kloten (4-2), puis perdu à Genève (2-3). Les Seelandais restent 11es au classement et reculent d'un rang chez nous (8e). Le jeu à 5 contre 5 reste bon (52% des xG, 5e), mais la tendance baisse (50,2% sur les cinq derniers matches, contre 53,4% la semaine passée). Les unités spéciales (powerplay à 21%, boxplay à 74,6%) et des gardiens sous les attentes (10e) coûtent toujours des points. Avec un PDO de 99,8, ce n'est plus une question de chance.

Comment fonctionne le Power Ranking

Chaque semaine, le Power Ranking évalue la force réelle des 14 clubs de National League à partir de quatre indicateurs: le jeu à 5 contre 5 (40%: part des expected goals), les special teams (20%), les gardiens (15%: arrêts au-dessus ou en dessous des attentes), la finition (10%: buts au-dessus ou en dessous des attentes) et la tendance (15%: part des expected goals sur les cinq derniers matches). L'indice chance (PDO) additionne le pourcentage de tirs transformés et celui d'arrêts à 5 contre 5. Sources: 49ing, National League.