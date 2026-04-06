Fatigué à Fribourg, Genève doit «rallumer la flamme»

Matthias Davet Journaliste Blick

Les premiers instants du quart de finale entre Genève et Lausanne avaient impressionné par leur intensité. En l'espace de 30 secondes, Jesse Puljujärvi avait mis deux grosses charges, pour le plus grand plaisir des Vernets. Le ton de la série, qui a finalement été jusqu'au septième match, était donné.

Samedi, pour le premier acte de la demi-finale à Fribourg, ce ne sont pas les mêmes Aigles qui se sont présentés sur la glace de la BCF Arena. «C'était notre huitième match en seize jours, a rappelé Tim Bozon juste après la rencontre. C'est normal qu'à un moment donné, la fatigue se fasse ressentir. À nous de rallumer la flamme.» Emoussé, Genève-Servette s'est incliné lors de ce premier duel sur le plateau de Saint-Léonard (3-1).

«Gottéron a eu un petit avantage grâce à son jour de repos en plus, estime Ville Peltonen. Mais je ne veux pas utiliser d'excuse. Nous aurions pu gagner ce soir et, d'un autre côté, nous pouvons aussi être meilleurs.» Si les Dragons se sont qualifiés mercredi pour le dernier carré, Genève et son coach ont dû attendre 24 heures de plus pour venir à bout de Lausanne. Une différence qui s'est peut-être fait ressentir lors de cet acte I.

«On est capables de gagner ici»

Ce qui est sûr, c'est que tous les acteurs sont rentrés tranquillement dans cette demi-finale, après avoir dû cravacher au tour précédent, face à Rapperswil et aux Vaudois. Peut-être de la fatigue. Peut-être un round d'observation. «Les émotions sont un petit peu redescendues après deux matches 7 très intenses, admet Tim Bozon. Et les deux équipes se découvrent un peu. On n'a pas forcément eu le temps de préparer cette série comme la précédente.» Au lieu des 11 jours à observer Lausanne, Genève a en effet eu moins de 48 heures pour s'adapter à Fribourg.

Si les Aigles ont été un poil inférieurs aux Dragons, ils peuvent se raccrocher à un aspect positif: jusqu'à la 45e minute et le but victorieux de Christoph Bertschy, ils étaient dans le coup (1-1). «Si on regarde du bon côté, on était proches ce soir alors qu'on ne fait pas notre meilleur match des play-off, approuve le Français à licence suisse. Ça montre qu'on est capables d'en gagner une ici.» Ce que le GSHC devra de toute façon faire s'il souhaite atteindre la finale.

«Respecter qui nous voulons être»

«On se doit d'être meilleur et de mériter notre chance», appuie l'entraîneur Ville Peltonen. Qu'est-ce que cela signifie, concrètement? «Qu'il faut respecter qui nous voulons être et avoir les détails importants de notre côté.» Samedi, à la BCF Arena, cela n'a pas été le cas pour Genève. La perte de puck de Roger Karrer à la ligne bleue et le contre éclair de Christoph Bertschy en ont été la preuve.

Toujours est-il que ce lundi, les deux équipes vont s'affronter pour la première fois aux Vernets. Genève aura eu 48 heures pour se reposer et analyser le jeu de Fribourg Gottéron. Cela fera-t-il la différence pour égaliser dans la série? Réponse dès 20h, en direct sur Blick.