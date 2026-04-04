Ce samedi, Fribourg et Genève débutent leur demi-finales à la BCF Arena. Quelle équipe a l'avantage sur l'autre sur le papier? Retrouvez notre analyse des forces en présence.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Gardiens

Avec un taux d'arrêts de 92,39%, Reto Berra a disputé un quart de finale fantastique malgré la série qui s'est terminée au septième match contre Rapperswil. Si Fribourg Gottéron n'est pas en vacances aujourd'hui, c'est tout de même parce que le portier a été exceptionnel. Mercredi lors de l'acte VII face à Rapperswil, il a réalisé deux arrêts de toute grande classe contre Malte Strömwall et Yannick-Lennart Albrecht.

Stéphane Charlin, pour sa part, a été correct sur l'ensemble de sa série face à Lausanne. Il termine ce quart de finale face au LHC avec un correct 90,48% d'arrêts. S'il était aligné à n'importe quel autre portier que celui de Fribourg Gottéron, Genève-Servette aurait l'avantage dans ce secteur de jeu. Mais pas là.

Défense

Sur l'ensemble de la saison, Fribourg Gottéron a eu une meilleure défense que les Aigles. Il faut dire qu'en prenant 11-0 et 8-0 en début de championnat, le GSHC ne s'est pas mis dans les meilleures conditions pour bien paraître dans ce secteur de jeu. Mais petit à petit, la patte de Ville Peltonen a commencé à se sentir dans cette équipe des Vernets.

Jan Rutta pourrait même faire pencher la balance. Sur la fin de saison et durant les quarts de finale contre le Lausanne HC, le Tchèque a prouvé pourquoi il avait gagné deux fois la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Ajoutons à cela l'absence d'Andrea Glauser et l'on comprend pourquoi, malgré les statistiques, il y a match nul dans ce compartiment de jeu.

Attaque

Tout au long de la saison, Fribourg Gottéron aurait probablement mérité d'être mieux noté que Genève-Servette. Il faut dire que les Dragons semblaient marquer avec une aisance démentielle grâce à un jeu de transition rapide et une capacité à tourner en zone offensive. Les hommes de Roger Rönnberg sont quelque peu rentrés dans le rang depuis.

Genève, pour sa part, a enfin trouvé sa deuxième ligne avec le retour au jeu de Tim Bozon aux côtés de Josh Jooris et Jimmy Vesey. Sans surprise, la «Grannijärvi» est flamboyante et a aidé le GSHC à se défaire du Lausanne HC en quarts de finale grâce, notamment, aux sept points de Markus Granlund.

Situations spéciales

Quoi? Fribourg qui n'a pas mis un pied devant l'autre en power-play (0 but) durant ses sept matches face à Rapperswil est mieux noté que Genève-Servette? Oui! Les Dragons ont en effet été chaotiques avec un (voire deux) homme(s) de plus sur la glace. En saison régulière, les joueurs de la BCF Arena ont toutefois rendu une meilleure copie que le GSHC en «PP».

Mais les Dragons ont également été exceptionnels en infériorité numérique contre Rapperswil avec plus de 90% de réussite. Tout au long de la saison, Fribourg a possédé le meilleur box-play (88%) contre le neuvième pour les Aigles (78%). Suffisant pour mériter un léger avantage.

Entraîneur

Deux titres de champion de Suède avec Frölunda et quatre Champions League, toujours avec l'équipe de Göteborg. Bref, Roger Rönnberg est terriblement à l'aise lorsqu'il s'agit de trouver des moyens de gagner des séries et, peut-être, des titres. Derrière le banc, le coach suédois est arrivé voici moins d'une année, mais est déjà parvenu à faire jouer Fribourg Gottéron comme il l'entend.

Derrière l'autre banc, Ville Peltonen a surtout payé ses galons en tant qu'entraîneur assistant. Champion de Suisse avec Berne et médaillé de bronze avec la Finlande lors des derniers JO, le Nordique n'a par contre pas encore eu autant de succès lorsqu'il était bras droit d'un coach principal. Mais sa victoire contre Geoff Ward au premier tour des play-off représente peut-être son plus haut fait d'arme en carrière. Avant le prochain?