Le GSHC s’attache les services de Nicolas Müller pour deux ans. L'attaquant de 26 ans arrive en provenance du HC Bienne.

ATS Agence télégraphique suisse

Nicolas Müller s'est engagé jusqu'au terme de la saison 2027/28 avec Genève-Servette, a annoncé le club mercredi. L'attaquant de 26 ans évoluait depuis 2024 à Bienne, où il a disputé 68 matches pour 7 buts et 9 passes décisives. «Son profil énergique et engagé viendra renforcer la profondeur offensive et apporter du dynamisme à l’effectif genevois», souligne le GSHC.

Formé à Bâle et à Zurich, le Rhénan a par la suite gagné de l'expérience dans les ligues juniors suédoises au sein du club de Modo, où il a cumulé 48 points en 49 matches lors de sa dernière saison. Müller possède également l'expérience de l'Amérique du Nord, où il a joué cinq saisons entre 2019 et 2024 auprès de l'équipe de Michigan State, pensionnaire de la ligue universitaire NCAA.

«C'est un attaquant polyvalent qui peut évoluer aussi bien au centre qu'à l'aile et dans toutes les formations spéciales, explique le directeur sportif Marc Gautschi. Grâce à son dynamisme, intensité et ses très bonnes qualités défensives, il sera un atout très précieux pour notre équipe.»