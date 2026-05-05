Le HC Ajoie se sépare de deux joueurs présents au club depuis de nombreuses années. Le club jurassien a annoncé ce mardi les départs de Jonathan Hazen et Bastien Pouilly, deux artisans de la promotion.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jonathan Hazen, c’est 11 saisons, 544 matches et une production massive: 317 buts et 363 assists. À ce niveau-là, on ne parle plus d’un bon étranger, mais d’une référence de Swiss League. Quatre fois meilleur buteur, une fois meilleur compteur, le Québécois a empilé les points avec une régularité rare. Il a aussi accompagné toutes les étapes importantes du club, jusqu’à la promotion de 2021.

Le Canadien a ensuite disputé 183 matches de National League et compilé 117 points. Son dernier exerice avec le HCA n'était toutefois pas à la hauteur, puisqu'il a terminé avec 17 points (10 buts, 7 assists). En 2023, il avait prolongé son contrat avec les Jurassiens pour deux années supplémentaires avec une option pour une saison de plus. Elle n'a donc pas été activé.

Bastien Pouilly, c’est l’autre versant. Pas les chiffres, mais l’ancrage. Douze saisons, 510 matches avec la première équipe pour le défenseur de Courtételle. Un pur produit maison, qui a traversé les années sans faire de bruit, en travaillant comme un acharné. Les deux ont gagné deux titres de Swiss League, vécu la victoire en Coupe de Suisse en 2020 et la montée en National League l'année suivante.

Lundi, le HCA a annoncé que Phil-Michael Devos, le compère de toujours de Jonathan Hazen, avait obtenu le passeport suisse et qu'il ne compterait plus comme un joueur étranger dès la saison prochaine.