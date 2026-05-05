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Fin de cycle
Le HC Ajoie se sépare de deux de ses légendes

Le HC Ajoie se sépare de deux joueurs présents au club depuis de nombreuses années. Le club jurassien a annoncé ce mardi les départs de Jonathan Hazen et Bastien Pouilly, deux artisans de la promotion.
Publié: 20:28 heures
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Bastien Pouilly et Jonathan Hazen (au cnetre) ont tout connu avec le HCA.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Jonathan Hazen, c’est 11 saisons, 544 matches et une production massive: 317 buts et 363 assists. À ce niveau-là, on ne parle plus d’un bon étranger, mais d’une référence de Swiss League. Quatre fois meilleur buteur, une fois meilleur compteur, le Québécois a empilé les points avec une régularité rare. Il a aussi accompagné toutes les étapes importantes du club, jusqu’à la promotion de 2021.

Le Canadien a ensuite disputé 183 matches de National League et compilé 117 points. Son dernier exerice avec le HCA n'était toutefois pas à la hauteur, puisqu'il a terminé avec 17 points (10 buts, 7 assists). En 2023, il avait prolongé son contrat avec les Jurassiens pour deux années supplémentaires avec une option pour une saison de plus. Elle n'a donc pas été activé.

Bastien Pouilly, c’est l’autre versant. Pas les chiffres, mais l’ancrage. Douze saisons, 510 matches avec la première équipe pour le défenseur de Courtételle. Un pur produit maison, qui a traversé les années sans faire de bruit, en travaillant comme un acharné. Les deux ont gagné deux titres de Swiss League, vécu la victoire en Coupe de Suisse en 2020 et la montée en National League l'année suivante.

Lundi, le HCA a annoncé que Phil-Michael Devos, le compère de toujours de Jonathan Hazen, avait obtenu le passeport suisse et qu'il ne compterait plus comme un joueur étranger dès la saison prochaine. 

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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