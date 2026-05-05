DE
FR

Une très longue pause forcée
Ce défenseur majeur de Gottéron manquera-t-il plusieurs mois de compétition?

D'ici quelques mois, Fribourg-Gottéron abordera pour la première fois de son histoire une saison en tant que champion en titre! Les Dragons devront toutefois se passer d'Andrea Glauser. Les nouvelles sont plus positives concernant Sandro Schmid.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
1/5
Andrea Glauser ne sera probablement pas encore à la disposition de Fribourg-Gottéron au début de la saison 2026/27.
Photo: freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick Peng

Fribourg-Gottéron a écrit une immense page d’histoire le 30 avril en décrochant, pour la première fois de sa riche histoire, le titre de champion de Suisse. Un sacre conquis sans l’un de ses piliers défensifs: Andrea Glauser. Touché au genou lors du troisième acte du quart de finale face aux Rapperswil-Jona Lakers, le défenseur de 30 ans a été contraint de renoncer à la suite des play-off. Sa blessure s’avère suffisamment sérieuse pour l’éloigner durablement des patinoires: selon La Liberté, son indisponibilité pourrait même empiéter sur le début de la saison 2026/27.

Autre absent de marque durant la campagne victorieuse: Sandro Schmid. Le centre de 25 ans, lui aussi victime d’une blessure au genou — survenue à Berne lors du dernier match, sans enjeu, de la saison régulière — a suivi l’intégralité des play-off depuis les tribunes. D’après le quotidien fribourgeois, son retour est toutefois envisagé pour le début du prochain exercice, en septembre.

Avant ce coup d’arrêt, Sandro Schmid sortait de la meilleure saison de sa carrière en National League, avec 38 points (dont 10 buts) en 52 rencontres.


National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      Fribourg Gottéron
      Fribourg Gottéron