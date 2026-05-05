D'ici quelques mois, Fribourg-Gottéron abordera pour la première fois de son histoire une saison en tant que champion en titre! Les Dragons devront toutefois se passer d'Andrea Glauser. Les nouvelles sont plus positives concernant Sandro Schmid.

Yannick Peng

Fribourg-Gottéron a écrit une immense page d’histoire le 30 avril en décrochant, pour la première fois de sa riche histoire, le titre de champion de Suisse. Un sacre conquis sans l’un de ses piliers défensifs: Andrea Glauser. Touché au genou lors du troisième acte du quart de finale face aux Rapperswil-Jona Lakers, le défenseur de 30 ans a été contraint de renoncer à la suite des play-off. Sa blessure s’avère suffisamment sérieuse pour l’éloigner durablement des patinoires: selon La Liberté, son indisponibilité pourrait même empiéter sur le début de la saison 2026/27.

Autre absent de marque durant la campagne victorieuse: Sandro Schmid. Le centre de 25 ans, lui aussi victime d’une blessure au genou — survenue à Berne lors du dernier match, sans enjeu, de la saison régulière — a suivi l’intégralité des play-off depuis les tribunes. D’après le quotidien fribourgeois, son retour est toutefois envisagé pour le début du prochain exercice, en septembre.

Avant ce coup d’arrêt, Sandro Schmid sortait de la meilleure saison de sa carrière en National League, avec 38 points (dont 10 buts) en 52 rencontres.



