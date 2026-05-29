«On a vécu des moments mémorables à Fribourg»

Après deux semaines passées sur les bords de la Sarine, le Canada va faire ses affaires, direction Zurich pour le week-end final du Mondial. Blick s'est entretenu avec Sidney Crosby avant qu'il ne fasse ses bagages.

Matthias Davet Journaliste Blick

Canada - États-Unis, remake de la finale des Jeux olympiques. Sur la glace, les joueurs ne sont majoritairement pas les mêmes mais l'intensité est là, comme le démontre cette pénalité de match prise rapidement par le défenseur américain Ryan Lindgren après une charge plus qu'appuyée sur Evan Bouchard.

À l'issue de la rencontre et après la qualification du Canada (4-0), on pourrait penser qu'il faudrait jouer des coudes en zone mixte pour parler aux meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, rien. Trois journalistes suisses (dont Blick) se retrouvent devant Sidney Crosby, à tirer le bilan avec le No 87 de Pittsburgh. Clairement, ce Mondial intéresse bien moins que les play-off de NHL qui arrivent gentiment au bout. Mais avant cela, interview (facile) d'un des plus grands attaquants de tous les temps, qui venait de marquer son premier but du tournoi, dans la cage vide.

Sidney, félicitations pour cette victoire en quarts, mais surtout pour ce but! On a vu à ton grand sourire à quel point il t’a rendu heureux.

(sourire) Oui, ça faisait un moment que je n’avais pas marqué, donc ça fait du bien d’en voir un rentrer. Mais le plus important reste la victoire. Ce but permet de sceller le match et de nous qualifier pour la demi-finale.

On a l’impression que c’était le match le plus complet du Canada dans ce tournoi. Tu es d’accord avec cette analyse?

Oui, je pense. Notre début de match a été très bon, on a bien joué défensivement. Les États-Unis ont poussé à la fin du deuxième tiers, puis au début du troisième. Mais on a su retrouver notre jeu dans la deuxième moitié du troisième tiers. Ça arrive parfois. C’est clairement un pas en avant pour notre équipe, mais il faudra reproduire ça au prochain match.

Il faut aussi remercier Jet Greaves, votre gardien, qui a fait de gros arrêts.

Oui, il a été excellent. Il a réalisé des arrêts très importants, pas forcément faciles. Ils ont eu de bonnes occasions, donc on va essayer de lui faciliter un peu le travail devant lui à l'avenir. Mais quand ton gardien sort ce genre d’arrêts, ça fait une énorme différence. Il a montré beaucoup de sang-froid.

Globalement, quel est ton sentiment sur le tournoi jusqu’ici?

Je pense qu’on a vraiment progressé en tant que groupe. On a essayé de s’améliorer et on a été testés dans différentes situations.

Et au niveau du lieu?

Fribourg a été incroyable, l’ambiance dans la patinoire aussi. L’accueil des fans a été fantastique. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux comme expérience à Fribourg. Merci à tous les supporters. Maintenant, on va à Zurich, mais ces deux semaines resteront mémorables.

Ce n'est pas trop difficile de quitter Fribourg?

(sourire) Oui, tant Fribourg que Berne (ndlr: là où le Canada loge) ont été incroyables. Mais il y a de gros matches qui nous attendent à Zurich. C’était notre objectif dès le départ, donc on est heureux d’y aller.