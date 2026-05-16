Roman Cervenka: «La Suisse m'avait manqué»

À 40 ans, le Tchèque Roman Cervenka est de retour en Suisse. L'ancien attaquant de Fribourg, de Zurich et de Rapperswil participe au championnat du monde à la BCF Arena. Et il continue d'illuminer le jeu par son talent.

Matthias Davet Journaliste Blick

Marquer des buts à la BCF Arena, Roman Cervenka sait le faire. Durant deux saisons sous le maillot de Gottéron (2016-18) et cinq sous celui de Rapperswil (2019-24), il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Finalement, il n'y a qu'avec le logo de Zurich (2018-19), lors de sa saison de transition tronquée par des blessures, que le fantastique joueur tchèque n'a pas trouvé le fond des filets de l'enceinte fribourgeoise.

Ce vendredi, c'est avec son chandail de l'équipe nationale que le No 10 a fait chavirer de bonheur la BCF Arena. Le capitaine de la Tchéquie était au bon endroit pour récupérer un rebond accordé par le gardien danois en début de troisième tiers. On était loin de son but le plus difficile en carrière lors de la victoire aisée face au Danemark (4-1), en ouverture de tournoi.

De très bons souvenirs à Fribourg

C'est donc avec le sourire et le sentiment du devoir accompli que Roman Cervenka a débarqué à l'interview. Le premier s'est même agrandi lorsqu'on a commencé à lui parler de son retour dans la patinoire de Fribourg. «La Suisse m'avait un peu manqué et je suis heureux d'être de retour, d'en profiter tous les jours, s'exclame le Tchèque. J'ai de très bons souvenirs dans cette ville.»

La dernière fois qu'il a pu autant arpenter les couleurs de la BCF Arena à sa guise et pour autant de temps, c'était encore l'ancienne infrastructure qui trônait. «Clairement, c'est une magnifique patinoire si l'on compare à ce qu'il y avait avant», pouffe-t-il. De visiteur avec Zurich et Rapperswil, il en est désormais locataire avec la République tchèque.

Une forte délégation tchèque

Il se sent presque comme à la maison, lui qui connaît encore quelques personnes en ville ou autour du club. Et, comme il y a dix ans, son nom a été chanté par une grande partie des fans de la BCF Arena. D'ailleurs, la délégation tchèque était particulièrement impressionnante pour ce premier match face au Danemark. «On a vraiment des fans passionnés et peu importe où nous sommes, le soutien est toujours immense», précise Roman Cervenka.

Un peu comme… Fribourg Gottéron finalement. Forcément, l'ancien Dragon a suivi l'épopée des dernières semaines. «Je n'ai pas regardé tous les matches, mais j'ai vu comment ça s'était fini. Félicitations pour ce premier titre. La ville le mérite», sourit-il.

Il y a deux semaines, un autre quarantenaire (Julien Sprunger, pour ne pas le nommer) a soulevé un trophée. Roman Cervenka va-t-il suivre les traces de son contemporain et également remporter une troisième fois ce championnat du monde? Avec la victoire face au Danemark, la mission est en tout cas bien partie.