Lors de la victoire suisse face aux États-Unis en ouverture de Mondial, Janis Moser a prouvé pourquoi il était devenu l'un des meilleurs arrières du monde. Il est logiquement notre homme du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Janis Moser (Défenseur, Suisse)

Et dire que ce n'était que son premier match de la campagne sous le maillot suisse! Janis Moser a été brillant lors de cette rencontre tant offensivement que défensivement. C'est à la suite d'une de ses percées que la Suisse a pu ouvrir la marque par Pius Suter. L'arrière du Lightning de Tampa Bay a prouvé, si besoin était, que son excellente saison en NHL n'était pas uniquement due au jeu de son équipe.

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Statistiquement, Janis Moser termine parmi les meilleurs arrières de la meilleure ligue du monde. En fin de tiers-temps intermédiaire, il a parfaitement coupé une action américaine à 2 contre 1 grâce à un sens de l'anticipation inégalable. Si la Suisse a pu vivre une suite de match tranquille, c'est aussi parce que l'ancien junior du HC Bienne a su se montrer décisif devant Leonardo Genoni.

⭐⭐ Sven Andrighetto (Attaquant, Suisse)

Son retour au jeu de dimanche dernier en Suède était prometteur. Et que dire de son premier match du Mondial à Zurich? Sven Andrighetto a été excellent offensivement au sein d'une ligne ultra-dominante avec ses deux coéquipiers zurichois, Pius Suter et Denis Malgin. C'est lui qui a appuyé l'attaque menée par Janis Moser sur l'ouverture du score. Sa vision du jeu lui a permis de se mettre en position idéale pour alerter le gardien américain. Sur le rebond, Pius Suter a pu ouvrir le score.

Sur le 2-0, il a certes été crédité du but, mais on est en droit de se dire que le gardien adverse n'a pas tout fait pour l'empêcher de marquer (lire plus bas). Toujours est-il qu'il a su prendre sa chance. Absent durant six semaines, il semble avoir parfaitement retrouvé ses moyens. Une super nouvelle pour l'équipe de Suisse.

⭐ Leonardo Genoni (Gardien, Suisse)

En l'absence pour maladie de Reto Berra, il était clair que le filet serait confié à «Leo» pour cette première rencontre de la compétition. Et le vétéran a parfaitement tenu la baraque face aux Américains. Il a certes été bien aidé par une défense parfaitement organisée et regroupée devant lui. Mais il a tout de même fait les arrêts importants.

On peut penser à la 20e minute et un tir à bout portant de Max Sasson que le portier de Zoug a parfaitement capté avec sa mitaine sans laisser le moindre rebond aux attaquants américains. Au final, il n'a eu qu'un minimum d'arrêts, mais il les a effectués avec sérieux. Bref, tout ce qu'on attend de lui. Il a fallu un tir dans un angle impossible d'Alex Steeves pour tromper sa vigilance, sans conséquence pour l'issue de la rencontre.

Le flop: Joseph Woll (Gardien, États-Unis)

Heureusement que son nom n'est pas «Wall», mais «Woll». Car le gardien américain n'a pas ressemblé à un mur sur le 2-0 de la Suisse. Le «rotoillon» encaissé par le gardien des Toronto Maple Leafs en milieu de première période a fait mal aux États-Unis. Alors que la Suisse menait 1-0 sur un rebond exploité par Pius Suter, Joseph Woll a permis à la Suisse de doubler la mise sur un tir anodin de Sven Andrighetto. Le portier a laissé filer la rondelle entre ses jambières dans un angle totalement fermé.

Et plus généralement, le gardien américain n'a pas fait preuve d'une solidité à toute épreuve. Loin s'en faut, d'ailleurs tant il a paru fébrile lorsque le puck arrivait dans sa direction. Est-ce lié à ce très mauvais but encaissé en première période? Très possible.