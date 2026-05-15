La Suisse n'aurait pas pu mieux commencer son Mondial, puisqu'elle s'est imposée face aux États-Unis (3-1) pour son premier match. À Zurich, les hommes de Jan Cadieux ont livré un match parfait.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quel début de tournoi pour la sélection de Jan Cadieux devant 10'000 spectateurs à Zurich. Les Helvètes se sont imposés face aux États-Unis et prennent un départ idéal dans le tournoi qu'ils disputent à domicile. Ils prennent aussi leur revanche sur la défaite en finale l'an dernier du Mondial, à Stockholm. Sans exagérer, les hommes de Jan Cadieux ont livré un match quasi parfait pour se défaire des «Yankees».

Dans une patinoire zurichoise pleine à ras bord, c'est Pius Suter qui a été le premier buteur à croix blanche. L'attaquant des St. Louis Blues a parfaitement exploité un effort collectif de Janis Moser et Sven Andrighetto pour mettre le puck hors de portée du gardien américain (3e, 1-0). Il n'a pas fallu longtemps pour que la dizaine de milliers de fans helvétiques ne fasse vibrer les murs en béton de la patinoire d'Altstetten.

Joseph Woll se troue

La suite du premier tiers? Une prestation tout en maîtrise de l'équipe de Jan Cadieux avec un minimum d'occasions accordées aux Américains. Et les rares tirs adverses n'ont pas franchement inquiété Leonardo Genoni, très solide devant son filet. À la 12e, Sven Andrighetto a pu doubler la mise en profitant d'un trou entre les jambes du gardien Joseph Woll. Une erreur coûteuse pour les Américains. En fin de tiers, le portier suisse a fait bien meilleure impression en arrêtant un tir à bout portant de Max Sasson.

Dès l'entame de la deuxième période, Timo Meier est passé tout proche du 3-0, mais sa reprise est passée à un souffle du but nord-américain. Le but était également ouvert lorsque Matt Coronato a bien cru réduire la marque. Mais un retour décisif de Nico Hischier a permis à Leonardo Genoni de bien s'en sortir en la circonstance.

Un Janis Moser très solide

La suite de la période intermédiaire? Une équipe de Suisse bien en place qui force son adversaire à évoluer en périphérie dans le sillage d'un Janis Moser étincelant. Pour son premier match depuis son retour de Tampa Bay, le Seelandais a livré un match brillant, notamment pour couper une grosse chance américaine avant la seconde pause.

Lors de l'ultime période, la Suisse semblait se diriger vers une victoire en toute sérénité. Problème? Un tir dans un angle totalement fermé d'Alex Steeves a relancé la rencontre. Sur un rebond, le joueur des Boston Bruins a allumé la lucarne du but de Leonardo Genoni et n'a laissé aucune chance au gardien de Zoug, très solide jusqu'à ce moment (49e, 2-1). Quelques instants plus tard, Théo Rochette aurait pu à nouveau redonner deux longueurs d'avance à la Suisse, mais l'attaquant du LHC a échoué lors de son 2 contre 1 face au portier adverse.

À la 52e minute, Leonardo Genoni a par contre été étincelant sur une immense occasion d'Isaac Howard, sur sa gauche. Le dernier rempart de la sélection de Jan Cadieux a réussi un mouvement latéral vers la gauche parfait pour bloquer le tir de l'attaquant des Oilers d'Edmonton. À moins de quatre minutes de la sirène finale, Ken Jäger a assuré la victoire suisse sur une déviation (57e, 3-1).

L'équipe de Suisse va directement enchaîne puisqu'elle se frottera dès samedi à la Lettone (20h20). L'occasion de confirmer l'excellente impression dégagée lors de cette première rencontre.