Gardien de Kloten et de l'équipe d'Italie, Davide Fadani a évolué ce samedi face au Canada à Fribourg. Malgré les six buts encaissés, le dernier rempart a apprécié la confrontation.

Matthias Davet Journaliste Blick

Francesco Totti et le Colisée sur son oreille gauche. Le logo de l'Inter dans sa nuque. Davide Fadani a bien tenté d'invoquer les anciens dieux du football italien pour tenter de vaincre le Canada. Sur du gazon, cela serait peut-être passé – et encore, vu le niveau de la Squadra Azzura ces dernières années. Par contre, sur la glace, les Italiens n'ont pas pu rivaliser avec les superstars à la feuille d'érable. Une roue de vélo logique, à faire pâlir le tennisman Jannik Sinner (6-0).

Même le portier de Kloten et des Transalpins ne se leurrait pas après le match. «Bien sûr, on sait qu'ils sont meilleurs que nous mais je trouve qu'on a réalisé un bon match», analyse-t-il dans un premier temps. Et effectivement, lui et son équipe n'ont pas été ridicules face à Sidney Crosby, Macklin Celebrini et Cie. On est bien loin du 11-0 concédé face à la Finlande lors des derniers Jeux olympiques.

«Ils voient des choses qui nous échappent»

Par contre, la différence de niveau était bien présente ce samedi à la BCF Arena. Souvent dépassée, la défense italienne n'a pas toujours pu aider son dernier rempart. Mais Davide Fadani ne leur en tient pas rigueur. «En face, ce sont les meilleurs joueurs du monde, rappelle-t-il. Ça va tellement vite parce qu'ils voient des choses qui nous échappent. Ils trouvent toujours un espace, un angle de tir et on ne peut que les admirer.»

Ce ne sont pas les six buts encaissés qui vont dégoûter le portier italo-zurichois. «Bien sûr que j'ai pris du plaisir à jouer ce match, promet-il. J'ai réalisé quelques bons arrêts et c'est toujours plaisant.» Le premier du match, de la mitaine face à Mark Scheifele (103 points en NHL cette saison), vaut le détour.

«Ma famille est venue pour le week-end»

Le gardien de Kloten est donc satisfait de l'entame de tournoi de l'Italie à Fribourg. De manière assez surprenante, c'était par contre la première fois que le portier aux 37 matches de National League griffait la glace de la BCF Arena. Par deux reprises avec les Zurichois, il avait dû chauffer le banc.

Ce samedi, son entraîneur Jukka Jalonen lui a fait confiance jusqu'au bout, pour le plus grand plaisir de Davide Fadani qui a pu serrer la main de Sidney Crosby à la fin de la rencontre. Un beau moment capturé par les photographes, que le gardien de l'Italie risque bien d'encadrer quelque part chez lui. Moment qui a également eu lieu sous les yeux de sa famille. «Ils vivent à Milan mais sont venus pour le week-end», précise-t-il. Peut-être devra-t-il expliquer à certains membres, moins suiveurs de hockey, qu'il a joué contre l'équivalent de Lionel Messi pour le football du côté de Fribourg.