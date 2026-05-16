L'équipe de Suisse a parfaitement réussi son entrée dans son Mondial en dominant les États-Unis 3-1. Jan Cadieux, lui, a gagné pour ses grands débuts en tant que sélectionneur national.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Premier match officiel, première victoire et première soirée réussie pour Jan Cadieux à la tête de l’équipe de Suisse. Après le succès face aux États-Unis, le nouveau sélectionneur national a surtout insisté sur l’état d’esprit collectif de son groupe plutôt que de parler des individualités... ou de lui.

Jan Cadieux, peut-on parler d’un début parfait pour la Suisse?

C’est un bon début. Nous voulions bien commencer ce Mondial, autant pour l’équipe que pour les supporters qui ont créé une atmosphère incroyable. La mission est accomplie. Mais il faut aussi rester humble. Ce n’est qu’un match.

Qu’est-ce qui t'a le plus plu?

La performance globale. Défensivement, nous avons été solides. Dans les transitions aussi. J’ai surtout aimé le caractère montré par l’équipe et la volonté collective. En deuxième période, nous avons parfois voulu jouer un peu trop d'est en ouest au lieu d’aller vers l’avant. Ce sont des détails à corriger. Mais dans l’ensemble, c’était une très bonne performance d’équipe.

Tu as senti que ton équipe était nerveuse au début?

Oui, un peu pendant les premières minutes. C’est normal dans un premier match à domicile devant notre public. Nous savons que les attentes sont très élevées autour de cette équipe. Ce premier match était important pour calmer un peu les émotions et évacuer cette nervosité. Maintenant, cette victoire va aussi nous aider mentalement pour la suite.

Comment as-tu vécu ce premier match officiel comme sélectionneur devant plus de 10'000 supporters suisses?

J’ai profité de chaque instant. Que ce soit comme assistant auparavant ou maintenant comme head coach, je savoure ces expériences. J’ai vécu une finale de National League, les Jeux olympiques… et maintenant ça. Franchement, j’ai surtout pris du plaisir à voir comment l’équipe jouait. Cela rend aussi mon travail beaucoup plus facile.

Tu n'étais pas nerveux derrière le banc?

Non. Quelques minutes avant de sortir du vestiaire, j’ai surtout pensé à ma famille. Je les ai appelés pour les remercier de leur soutien. Ensuite, je suis allé sur le banc et j’ai profité du moment.

On a l’impression que les quatre lignes ont répondu aux attentes?

Oui. Chaque ligne a amené l’énergie et le rôle qu’on attendait d’elle. Nous avons quatre lignes différentes avec des rôles bien établis. Et tout le monde a joué pour l’équipe. C’est ce qui m’a le plus plu.

Théo Rochette a connu une bonne première sur le premier trio avec Timo Meier et Nico Hischier.

Je ne veux pas parler individuellement d’une ligne ou d’un joueur. Ce que j’ai vu, c’est une ligne qui travaille pour l’équipe et des joueurs qui célèbrent les efforts des autres. C’est ça le plus important.

Cette victoire peut-elle déjà libérer l’équipe?

Un premier succès, c’est toujours important. Mais maintenant, il faut déjà penser au prochain match. Le tournoi va très vite et ce sera encore plus difficile samedi. Il faut récupérer et switcher mentalement immédiatement.