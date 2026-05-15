Yvan Haymoz: «On surfe sur la vague du titre de Gottéron»

Futur dirigeant de Gottéron, Yvan Haymoz est également vice-président de l'association Fribourg 2026. Blick s'est entretenu avec lui lors de la première journée du Mondial de hockey sur glace.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le temps est maussade en ce vendredi sur une bonne partie de la Suisse. Fribourg n'y échappe pas et de grosses gouttes s'abattent sur la place Georges-Python, en plein milieu de la ville. C'est là que l'association Fribourg 2026 – en charge des événements en marge du championnat du monde – a donné rendez-vous pour lancer officiellement la compétition.

Malgré les averses, certains supporters (en grande majorité des Tchèques) ont répondu présent. Le verre de l'amitié semble plaire aux gens venus de Prague, Ostrava ou Plzen. Yvan Haymoz observe tout cela, sourire aux lèvres. Vice-président de Fribourg 2026 et futur président de Gottéron, le Fribourgeois s'est confié à Blick en marge de cette première journée de festivités, quelques heures avec un alléchant Canada - Suède. Interview.

Yvan, ce vendredi est le premier jour du championnat du monde à Fribourg. Est-ce le summum du stress ou, maintenant, on peut enfin profiter de la fête qui arrive?

Pour tous les gens qui ont énormément travaillé ces derniers jours, c'était quand même le summum du stress jusqu'à ce matin. Mais maintenant, c'est génial. Tout le monde a le sourire, même s'il ne ne fait pas beau. Je suis allé ce matin sur le site de la BCF Arena et tout était prêt. Ici aussi, sur la place Georges-Python, c'est vraiment sympa. On commence à se dire qu'on y est et que ça va être une belle fête.

Justement, il y a énormément de maillots tchèques, un peu de suédois. On commence à réaliser qu'une partie du monde débarque à Fribourg?

Exactement. J'ai discuté avant avec quelques membres du comité et il y a une vraie satisfaction de voir beaucoup de Suédois, de Tchèques ou de Canadiens. On voit que le public répond présent et ça fait plaisir. Les deux matches du jour seront complets et c'est génial.

Il y a ce «Welcome Spot» ici sur la place Georges-Python. La place du Fair-Play a également été remaniée devant la patinoire. Ça fait plaisir de voir cette ambiance de fête, deux semaines après le titre de Fribourg Gottéron?

Le titre de Gottéron permet de surfer sur la vague au niveau des émotions et de la bonne humeur liées au hockey sur glace. On poursuit avec ce championnat du monde et on espère que la météo sera un peu plus clémente. Avec ce «Welcome Spot», il y aura tous les jours des événements prévus et on s'attend à une belle fête.

Fribourg, c'est la plus petite ville au XXIe siècle à accueillir un Mondial de hockey. À quel point ça a été un défi d'organiser un si gros événement?

Rapidement, les pouvoirs publics et le club se sont assis et ont décidé de faire les choses ensemble. Créer une association entre le club, la ville et l'État fribourgeoisest unique, mais ça nous a paru logique pour bien organiser cet événement. La chance, c'est que le canton et la ville ont le même nom (sourire). Pour Gottéron, organiser cela tout seul n'était pas possible. Mais avec l'aide de l'État et de la ville, ça a changé la donne. Le championnat du monde est aussi aussi une bonne visibilité pour le club en termes d'images. Et on ne le répétera jamais autant qu'aujourd'hui, mais «Fribourg, terre de hockey».

On imagine que pour un aussi gros événement, il peut y avoir quelques surprises dont on n'a pas forcément l'habitude. Il y en a eu ces derniers temps?

Il y a certes eu pas mal de choses à préparer. Le fait de jouer jusqu'au 30 avril ne nous a pas permis de trop planifier en amont. Il y a eu pas mal de stress ces deux dernières semaines, avec beaucoup de choses à faire. Mais dans l'ensemble, ça va: aucun couac ni imprévu.

Qu'attendez-vous pour les deux prochaines semaines, avec ce Mondial?

Surtout beaucoup de spectacle, parce qu'il y a de belles équipes. À Fribourg,on a un groupe attractif avec Canada, la Suède, la Tchéquie, la Slovaquie ou le Danemark. Ce sont de belles nations de hockey. Le plus beau maintenant, c'est que le public réponde présent, que la patinoire soit le plus remplie possible et que la fête soit belle.

Et en tant que vice-président et futur président de Gottéron, on imagine que voir Sidney Crosby fouler la glace de la BCF Arena, ça rajoute un petit truc.

C'est génial d'avoir une star comme ça! Mais il y a aussi d'autres magnifiques joueurs, comme Macklin Celebrini. Ça va donner encore plus d'émotions et d'intérêt à ce championnat du monde.