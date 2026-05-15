Suède - Tchèquie a eu lieu avant l'heure

Lors du Mondial en Suisse, le match Suède - Tchèquie doit avoir lieu le lundi 18 mai. Mais des fans des deux équipes ont déjà disputé un match lors de la première journée, au centre de Fribourg.

Matthias Davet Journaliste Blick

Sauf incroyable surprise, il devrait y avoir un peu plus de monde dans les tribunes de la BCF Arena lundi pour le match Suède - Tchèquie que ce vendredi, aux alentours de midi, autour de la «mini-BCF Arena». Cette infrastructure mise en place sur la place Georges-Python permet à qui le veut de chausser des patins et de s'affronter sur la glace synthétique.

Chose que les supporters suédois et tchèques ont décidé de faire lors du premier jour du championnat du monde de hockey sur glace. Alors que certains préféraient s'attarder autour d'un verre de l'amitié ou s'abriter de la pluie, quatre fans de chaque équipe ont pris cannes et patins et ont lancé les hostilités dans une ambiance bon enfant.

«Le score final est de 5-3. Pour qui? Pourquoi tu demandes? C'est toujours nous qui gagnons», se marre Victor, l'un des quatre Vikings à avoir défendu fièrement les couleurs du «Tre Kronor». L'expression «y laisser sa peau» prend tout son sens quand on observe les mains du Suédois, en sang. «En tombant, je me suis tapé le poing sur le sol… mais on a gagné!», s'exclame-t-il sous les hourras de ses coéquipiers. La victoire avait un prix, celui des phalanges de Victor.

Objectif demi-finale

Hormis cette scène sanglante, il n'y a eu que des sourires. À chaque but, le David Pastrnak de l'effectif faisait le tour de la bande pour saluer les supporters amassés, tandis que deux joueurs ont fait «tomber les gants» et ont mimé une bagarre, sous les éclats de rire du public. Sur ce coup, victoire pour les Tchèques.

«Je pense que notre équipe nationale va quand même les battre, promet Victor en vue du match de lundi entre les «vraies» équipes. J'espère que la Suède va atteindre les demi-finales même si, en toute honnêteté, une défaite en quarts de finale ne serait pas si difficile à encaisser.»

«La Suisse nous traite bien»

Le groupe d'amis scandinaves, arrivé mardi sous nos latitudes, a décidé de loger du côté de Zurich. «Pour l'instant, la Suisse nous traite bien, se réjouit Victor. On a déjà fait un tour à Zurich et on a décidé d'aller dans les montagnes mercredi. C'était incroyable, même si le temps était merdique (sourire).»

Pour ces Suédois venus du nord du pays, les 90 minutes de train entre les deux villes hôtes ne leur font pas peur. «C'est tellement court comparé à chez nous», ajoute Victor qui se réjouit de voir les débuts de son équipe, ce vendredi à 16h20 face au Canada. En tout cas, les quatre amis lui ont montré la voie.