Équipe de Suisse: Jan Cadieux convoque cinq néophytes

Jan Cadieux a convoqué 26 joueurs pour le coup d'envoi de l'Euro Hockey Tour qui se déroulera du 5 au 8 novembre à Helsinki. Le sélectionneur a fait appel à cinq néophytes.

ATS Agence télégraphique suisse

En Finlande, les défenseurs Maximilian Streule (Fribourg) et Jan Schwendeler (Zurich), ainsi que les attaquants Dario Allenspach (Langnau), Keanu Derungs (Kloten) et Jamiro Reber (Fribourg) connaîtront leur baptême du feu.

Parmi les joueurs convoqués, dix participants lors du dernier Championnat du monde à Zurich font partie de la sélection. Il y a le gardien de Davos Sandro Aeschlimann, quatre défenseurs et cinq attaquants. Ludovic Waeber sera le deuxième gardien.

L'équipe s'envolera lundi prochain pour la Finlande. Après deux jours d'entraînement, elle disputera jeudi son premier match contre le pays hôte, pour un remake de la finale du Mondial. Samedi et dimanche suivront les rencontres contre la Suède et la Tchéquie.

A Helsinki, Jan Cadieux sera secondé par Marcel Jenni et Dino Wieser comme assistants.

La sélection suisse pour le premier tournoi de l'Euro Hockey Tour 2026/27 à Helsinki (du 5 au 8 novembre).

Gardiens (2): Sandro Aeschlimann (Davos), Ludovic Waeber (Fribourg).

Défenseurs (9): Iñaki Baragano (Lausanne), Rodwin Dionicio (Berne), Dominik Egli (Davos), Tobias Geisser (Zoug), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (Zurich), Christian Marti (Zurich), Jan Schwendeler (Zurich), Maximilian Streule (Fribourg).

Attaquants (15): Dario Allenspach (Langnau), Sven Andrighetto (Zurich), Christoph Bertschy (Fribourg), Keanu Derungs (Kloten), Luca Fazzini (Lugano), Grégory Hofmann (Zoug), Ken Jäger (Davos), Tino Kessler (Davos), Philipp Kurashev (Lausanne), Denis Malgin (Zurich), Miles Müller (Ambri), Valentin Nussbaumer (Davos), Jamiro Reber (Fribourg), Damien Riat (Lausanne), Sven Senteler (Zoug).